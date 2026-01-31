قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا: التعاون العسكري مع إفريقيا وصل لمستويات تجاوزت العصر السوفيتي
لماذا سميت ليلة النصف من شعبان عيد الملائكة؟.. أسباب لا تعرفها
نصر إبراهيم: الزمالك لا يقف على لاعب والإلتزام والروح سر الاستقرار
بسمة وهبة: جريمة هدى شعراوي تفتح ملف خطورة بعض الخادمات
تشكيل برشلونة المتوقع أمام إلتشي اليوم في الدوري الإسباني
البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية
الأهلي لا يقف على لاعب .. هانى رمزي يهاجم إمام عاشور
صنع مجده من ضربات الجزاء.. طارق السيد: أنا أفضل من علي معلول
تشكيل يانج أفريكانز المتوقع ضد الأهلي.. موعد المباراة والقناة الناقلة
الخارجية الروسية: إهتمام ماكرون بمحادثة بوتين تحتاج إلى قنوات رسمية
دعاء اليوم 12 من شعبان.. أوصى رسول الله بترديده 4 مرات في الصباح
الأهلي فوق الجميع | رد فعل مفاجئ من إسلام الشاطر على بيان إمام عاشور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
أسماء عبد الحفيظ

تعاني بعض الأزواج من صعوبات في الإنجاب رغم اتباعهم أسلوب حياة صحي، وغالبًا ما يكون السبب مرتبطًا بالإجهاد التأكسدي داخل الجسم.

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

قال الدكتور أحمد صبري استشارى التغذية ونحت القوام، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، الإجهاد التأكسدي يؤدي إلى تلف الخلايا والهرمونات، وهو من أهم العوامل التي تؤثر على الخصوبة.

ولحسن الحظ، هناك مجموعة من الأطعمة الطبيعية الغنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا التناسلية وتحسين الصحة الإنجابية لكل من الرجال والنساء.

الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة

الفواكه الحمضية والملونة تحتوي على نسب عالية من مضادات الأكسدة، وخاصة فيتامين C، الذي يقلل الإجهاد التأكسدي ويعزز جودة الخلايا التناسلية.

من أهم هذه الفواكه:

  • البرتقال
  • الجوافة
  • اليوسفي
  • الفراولة
  • الكيوي

فوائد هذه الفواكه:
تقليل الإجهاد التأكسدي
 تحسين جودة البويضات والحيوانات المنوية
 دعم الخصوبة بشكل عام

زيت الزيتون

زيت الزيتون من أقوى مصادر الدهون الصحية ومضادات الأكسدة، واستخدامه المنتظم يساهم في:

  • تحسين التوازن الهرموني
  • دعم صحة الجهاز التناسلي
  • تعزيز الخصوبة عند الرجال والنساء

استخدميه باعتدال في السلطات والطهي اليومي للحصول على أفضل النتائج.

المكسرات النيئة

المكسرات مثل:

عين الجمل الجوز

اللوز

غنية بالدهون الصحية ومضادات الأكسدة، وتساعد على:
تحسين جودة البويضات والحيوانات المنوية
 دعم الصحة الهرمونية
 تقليل الالتهابات داخل الجسم

تناول حفنة صغيرة يوميًا تكفي لتحقيق فوائدها الصحية.

 الأسماك والمأكولات البحرية

الأوميجا 3 من الدهون الأساسية موجودة في الأسماك، وتلعب دورًا كبيرًا في دعم الخصوبة.
من أهم الأسماك:

  • السردين
  • التونة
  • السلمون

فوائدها:
تحسين الخصوبة عند الرجال والنساء
دعم توازن الهرمونات
تحسين الدورة الدموية للأعضاء التناسلية

العسل الأبيض الطبيعي

العسل الأبيض الطبيعي مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة، ويتميز أيضًا بقدرته على مد الجسم بالطاقة.
فوائد العسل للخصوبة:
 تحسين جودة البويضات والحيوانات المنوية
 دعم الصحة الهرمونية
 زيادة الطاقة والنشاط عند تناوله باعتدال

نصيحة خبير التغذية

للحصول على أفضل النتائج في دعم الخصوبة:

  • دمج هذه الأطعمة يوميًا ضمن النظام الغذائي
  • الحفاظ على نمط حياة صحي ومتوازن
  • ممارسة الرياضة بانتظام وتقليل التوتر

أليكم الفيديو :

https://www.youtube.com/shorts/FaJ7HzOFn9Y?t=6&feature=share 

الأطعمة السحرية الأطعمة الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار أسعار الذهب

الذهب في رحلة سقوط حر .. عيار 21 يخسر 600 جنيه الآن

سعر الذهب

الجرام تخطى 8000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة عن الأسعار

شرائح SIM

مدون يستخرج 191 جرام ذهب من الأجهزة القديمة وشرائح SIM .. كيف فعل ذلك؟

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

سيد عبد الحفيظ

تقبل العقوبات.. تفاصيل مكالمة سيد عبد الحفيظ العنيفة مع إمام عاشور

إمام عاشور

طبيب الراحل إيهاب جلال ينقذ إمام عاشور .. تفاصيل ليلة سفر الأهلي إلى تنزانيا

امام عاشور

بسبب ابنته والمستشفى.. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور مع الأهلى

سعر الذهب

أقل سعر ذهب اليوم 31-1-2026

ترشيحاتنا

نشاط التمويل العقاري

بنمو 44% .. عقود التمويل العقاري ترتفع لـ 13560 في 11 شهرًا

رانيا المشاط

التخطيط والتنمية الاقتصادية تعلن الحصاد الأسبوعي لأنشطة وفعاليات الوزارة

الرقابة المالية

الرقابة المالية : 50 مليار جنيه تعويضات لنشاط التأمين التجاري

بالصور

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق خلال 15 دقيقة

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية
هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية
هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية

فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

يسرا اللوزي

يسرا اللوزي: يوسف شاهين صاحب الفضل في دخولي عالم السينما والفن |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد