البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

تعاني بعض الأزواج من صعوبات في الإنجاب رغم اتباعهم أسلوب حياة صحي، وغالبًا ما يكون السبب مرتبطًا بالإجهاد التأكسدي داخل الجسم.

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

قال الدكتور أحمد صبري استشارى التغذية ونحت القوام، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، الإجهاد التأكسدي يؤدي إلى تلف الخلايا والهرمونات، وهو من أهم العوامل التي تؤثر على الخصوبة.

ولحسن الحظ، هناك مجموعة من الأطعمة الطبيعية الغنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا التناسلية وتحسين الصحة الإنجابية لكل من الرجال والنساء.

الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة

الفواكه الحمضية والملونة تحتوي على نسب عالية من مضادات الأكسدة، وخاصة فيتامين C، الذي يقلل الإجهاد التأكسدي ويعزز جودة الخلايا التناسلية.

من أهم هذه الفواكه:

البرتقال

الجوافة

اليوسفي

الفراولة

الكيوي

فوائد هذه الفواكه:

تقليل الإجهاد التأكسدي

تحسين جودة البويضات والحيوانات المنوية

دعم الخصوبة بشكل عام

زيت الزيتون

زيت الزيتون من أقوى مصادر الدهون الصحية ومضادات الأكسدة، واستخدامه المنتظم يساهم في:

تحسين التوازن الهرموني

دعم صحة الجهاز التناسلي

تعزيز الخصوبة عند الرجال والنساء

استخدميه باعتدال في السلطات والطهي اليومي للحصول على أفضل النتائج.

المكسرات النيئة

المكسرات مثل:

عين الجمل الجوز

اللوز

غنية بالدهون الصحية ومضادات الأكسدة، وتساعد على:

تحسين جودة البويضات والحيوانات المنوية

دعم الصحة الهرمونية

تقليل الالتهابات داخل الجسم

تناول حفنة صغيرة يوميًا تكفي لتحقيق فوائدها الصحية.

الأسماك والمأكولات البحرية

الأوميجا 3 من الدهون الأساسية موجودة في الأسماك، وتلعب دورًا كبيرًا في دعم الخصوبة.

من أهم الأسماك:

السردين

التونة

السلمون

فوائدها:

تحسين الخصوبة عند الرجال والنساء

دعم توازن الهرمونات

تحسين الدورة الدموية للأعضاء التناسلية

العسل الأبيض الطبيعي

العسل الأبيض الطبيعي مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة، ويتميز أيضًا بقدرته على مد الجسم بالطاقة.

فوائد العسل للخصوبة:

تحسين جودة البويضات والحيوانات المنوية

دعم الصحة الهرمونية

زيادة الطاقة والنشاط عند تناوله باعتدال

نصيحة خبير التغذية

للحصول على أفضل النتائج في دعم الخصوبة:

دمج هذه الأطعمة يوميًا ضمن النظام الغذائي

الحفاظ على نمط حياة صحي ومتوازن

ممارسة الرياضة بانتظام وتقليل التوتر

أليكم الفيديو :

https://www.youtube.com/shorts/FaJ7HzOFn9Y?t=6&feature=share