للرجال فقط.. أطعمة لزيادة الخصوبة عند الرجال

يعاني الكثير من الرجال من ضعف الخصوبة وقال الدكتور سالم الباجوري، استشاري علاج العقم وتأخر الإنجاب، إن النظام الغذائي يلعب دورا مهما في تحسين خصوبة الرجل وجودة الحيوانات المنوية، موضحا أن هناك عددا من الأطعمة التي تساهم في رفع كفاءتها بشكل ملحوظ.



وأوضح الباجوري أن الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين من أهم الأطعمة الداعمة للخصوبة، لاحتوائها على أحماض أوميغا 3 التي تساعد على تحسين حركة الحيوانات المنوية وتقليل الالتهابات.



وأضاف أن المكسرات وبذور اليقطين تعد مصدرا غنيا بالزنك والسيلينيوم، وهما عنصران أساسيان لزيادة عدد الحيوانات المنوية ودعم إفراز هرمون التستوستيرون.



وأشار استشاري العقم إلى أن الطماطم والخضروات الورقية مثل السبانخ والبروكلي تحتوي على مضادات أكسدة قوية تحمي الحيوانات المنوية من التلف وتحسن شكلها ووظيفتها، لافتا إلى أهمية فيتامين C في هذا الإطار.



وأكد الدكتور سالم الباجوري أن الثوم والموز والفواكه الطازجة تساهم في تحسين الدورة الدموية وتعزيز الصحة الإنجابية، مشددا على ضرورة تجنب الأطعمة المصنعة والدهون الضارة، لما لها من تأثير سلبي على الخصوبة.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الغذاء الصحي وحده لا يكفي، بل يجب أن يصاحبه نمط حياة متوازن يشمل الإقلاع عن التدخين، والحفاظ على وزن صحي، وتقليل التوتر، مع المتابعة الطبية المتخصصة عند تأخر الإنجاب.