أبرزها الحوت والأسد.. أبراج تنتظر الإجازات بفارغ الصبر

بعض الأبراج تعتبر الإجازة مكافأة الحياة، وتعد الأيام بالساعات لكي تهرب من ضغط الشغل والمسؤوليات وتعيش على مزاجها، وأبرزهم:
1- برج القوس
عاشق السفر والتغيير، الإجازة عنده مغامرة جديدة مش مجرد راحة. أول ما يسمع عن إجازة يبدأ يخطط لرحلة أو تجربة مختلفة.
2- برج الحمل
يكره الروتين ويستنى الإجازة علشان يفرغ طاقته، سواء بسفر، خروجات، أو أنشطة مليانة حركة وحماس.
3- برج الجوزاء
الإجازة فرصة ذهبية للتجديد واللقاءات الاجتماعية. يحب يغيّر الجو ويملأ وقته بخروجات وأصحاب وتجارب جديدة.
4- برج الحوت
ينتظر الإجازة علشان يهرب من الضغوط ويعيش في عالمه الخاص، يحب الهدوء، البحر، والاسترخاء بعيدًا عن الزحمة.
5- برج الأسد
الإجازة عنده وقت المتعة والتألق، يحب السفر، السهر، والاهتمام بنفسه، ويعتبرها فرصة للشحن النفسي والمعنوي.