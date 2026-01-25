أبرزها الحوت والأسد.. أبراج تنتظر الإجازات بفارغ الصبر

بعض الأبراج تعتبر الإجازة مكافأة الحياة، وتعد الأيام بالساعات لكي تهرب من ضغط الشغل والمسؤوليات وتعيش على مزاجها، وأبرزهم:



1- برج القوس

عاشق السفر والتغيير، الإجازة عنده مغامرة جديدة مش مجرد راحة. أول ما يسمع عن إجازة يبدأ يخطط لرحلة أو تجربة مختلفة.



2- برج الحمل

يكره الروتين ويستنى الإجازة علشان يفرغ طاقته، سواء بسفر، خروجات، أو أنشطة مليانة حركة وحماس.

3- برج الجوزاء

الإجازة فرصة ذهبية للتجديد واللقاءات الاجتماعية. يحب يغيّر الجو ويملأ وقته بخروجات وأصحاب وتجارب جديدة.



4- برج الحوت

ينتظر الإجازة علشان يهرب من الضغوط ويعيش في عالمه الخاص، يحب الهدوء، البحر، والاسترخاء بعيدًا عن الزحمة.



5- برج الأسد

الإجازة عنده وقت المتعة والتألق، يحب السفر، السهر، والاهتمام بنفسه، ويعتبرها فرصة للشحن النفسي والمعنوي.