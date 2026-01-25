ليلى أحمد زاهر تتألق بإطلالة أنيقة في دبي

خطفت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر الأنظار خلال ظهورها الأخير في دبي، بإطلالة أنيقة اتسمت بالبساطة والرقي، خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات الخاصة بدار الأزياء العالمية Harvey Nichols.



وظهرت ليلى بفستان طويل باللون الأخضر الهادئ المائل للرمادي، جاء بتصميم ناعم وانسيابي، مع رقبة عالية وأكمام شفافة مزينة بتطريزات رقيقة، ما أضفى على الإطلالة لمسة من الفخامة والأنوثة الهادئة.



واعتمدت ليلى تسريحة شعر مرفوعة أبرزت ملامح وجهها، مع مكياج ناعم ومتناسق مع ألوان الفستان، ليكتمل اللوك بشكل متوازن بعيدًا عن المبالغة.



ولا تعد هذه المرة الأولى التي تنجح فيها ليلى أحمد زاهر في لفت الأنظار باختياراتها الأنيقة، حيث تحرص دائمًا على الظهور بإطلالات تعكس ذوقًا راقيًا وشخصية هادئة، ما يجعلها واحدة من أبرز النجمات الشابات حضورًا على الساحة الفنية والموضة.