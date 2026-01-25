سريعة ومفيدة .. طريقة عمل الفريك بالفراخ

تعد صينية الفريك بالفراخ من الاطباق الشرقية الشهية التي تجمع بين الطعم الغني والقيمة الغذائية العالية، حيث يحتوي الفريك على الالياف والبروتين، ويمنح الجسم احساسا بالشبع لفترة طويلة، كما تمتاز هذه الوصفة بسهولة تحضيرها ومكوناتها البسيطة المناسبة للغداء او العزومات.



المكونات:

كوبان من الفريك المغسول والمصفى جيدا

فرخة مقطعة او حسب الرغبة

بصلة كبيرة مفرومة

ملعقتان كبيرتان من الزيت او السمن

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم

ملح وفلفل اسود حسب الذوق

ملعقة صغيرة بهارات فراخ

نصف ملعقة صغيرة قرفة (اختياري)

نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون (اختياري)

مكعب مرقة او كوبان من شوربة الفراخ

ماء ساخن حسب الحاجة

ورق لورا (اختياري)

طريقة التحضير:

يسخن الزيت او السمن في قدر على النار، ثم تضاف البصلة وتقلب حتى تذبل ويتغير لونها قليلا.

يضاف الثوم المفروم ويقلب لمدة ثوان، ثم توضع قطع الفراخ وتشوح جيدا حتى يتغير لونها.

تضاف الملح والفلفل الاسود وبهارات الفراخ والقرفة والحبهان وتقلب المكونات جيدا.

يضاف الفريك ويقلب مع الفراخ لمدة دقيقة حتى يتشرب النكهات.

تضاف الشوربة او المرقة وورق اللورا ويترك الخليط حتى يغلي غلوة واحدة فقط.

ينقل الخليط الى صينية فرن، ويضاف ماء ساخن اذا لزم الامر بحيث يغطي الفريك.

تغطى الصينية بورق فويل وتدخل فرن ساخن على درجة حرارة 180 لمدة تتراوح بين 30 و40 دقيقة حتى ينضج الفريك.

يرفع ورق الفويل في اخر عشر دقائق لتحمير الوجه حسب الرغبة.