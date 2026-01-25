قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لحماية أرواح المواطنين.. اقتراح برغبة فى "النواب" لإنشاء كوبري بالطريق الصحراوي عند الكيلو 71
من لجان الحصر إلى الزيادات .. ماذا بعد 5 فبراير في ملف الإيجار القديم؟
عدلي القيعي يُحذّر الأهلي من هذا الأمر خلال الميركاتو الشتوى
دعاء اليوم السادس من شعبان.. يقضي حاجتك ويرزقك من حيث لا تحتسب
تقرير: إسرائيل تدعم ميليشيات محلية مناهضة لحماس في غزة بتغطية جوية وتسليح ومعلومات استخبارية
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا
شرط وحيد لموافقة الأهلي على رحيل جراديشار
المستشار محمود فوزي: عيد الشرطة تجديد للعهد بالدفاع عن الوطن واستقرار الدولة
بـ3 توصيات حاسمة.. حسام حسن يسعى لتطوير منتخب مصر بعد بطولة أمم أفريقيا
تحرك شاحنات القافلة الـ 123 من المساعدات الإنسانية تمهيدا لدخولها غزة
إصابة سائق في انقلاب تريللا بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
وزير الخارجية يتوجه إلى تونس للمشاركة في الاجتماع الثلاثي حول ليبيا
مرأة ومنوعات

سريعة ومفيدة .. طريقة عمل الفريك بالفراخ

الفريك بالفراخ
ريهام قدري

تعد صينية الفريك بالفراخ من الاطباق الشرقية الشهية التي تجمع بين الطعم الغني والقيمة الغذائية العالية، حيث يحتوي الفريك على الالياف والبروتين، ويمنح الجسم احساسا بالشبع لفترة طويلة، كما تمتاز هذه الوصفة بسهولة تحضيرها ومكوناتها البسيطة المناسبة للغداء او العزومات.


المكونات:
كوبان من الفريك المغسول والمصفى جيدا
فرخة مقطعة او حسب الرغبة
بصلة كبيرة مفرومة
ملعقتان كبيرتان من الزيت او السمن
ملعقة كبيرة من الثوم المفروم
ملح وفلفل اسود حسب الذوق
ملعقة صغيرة بهارات فراخ
نصف ملعقة صغيرة قرفة (اختياري)
نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون (اختياري)
مكعب مرقة او كوبان من شوربة الفراخ
ماء ساخن حسب الحاجة
ورق لورا (اختياري)
طريقة التحضير:
يسخن الزيت او السمن في قدر على النار، ثم تضاف البصلة وتقلب حتى تذبل ويتغير لونها قليلا.
يضاف الثوم المفروم ويقلب لمدة ثوان، ثم توضع قطع الفراخ وتشوح جيدا حتى يتغير لونها.
تضاف الملح والفلفل الاسود وبهارات الفراخ والقرفة والحبهان وتقلب المكونات جيدا.
يضاف الفريك ويقلب مع الفراخ لمدة دقيقة حتى يتشرب النكهات.
تضاف الشوربة او المرقة وورق اللورا ويترك الخليط حتى يغلي غلوة واحدة فقط.
ينقل الخليط الى صينية فرن، ويضاف ماء ساخن اذا لزم الامر بحيث يغطي الفريك.

تغطى الصينية بورق فويل وتدخل فرن ساخن على درجة حرارة 180 لمدة تتراوح بين 30 و40 دقيقة حتى ينضج الفريك.

يرفع ورق الفويل في اخر عشر دقائق لتحمير الوجه حسب الرغبة.

