أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار .. اعرفي الطريقة

قدم الشيف احمد شرارة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار .

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار

المقادير (تكفي 4 أشخاص)

الأرز

• 2 كوب أرز بسمتي (400 جم)

• 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي (30 مل)

• 1 ملعقة صغيرة ملح (5 جم)

• 2½ كوب ماء ساخن (600 مل)

الدجاج

• 600 جم صدور دجاج مكعبات

• 1 ملعقة كبيرة زيت (15 مل)

• 1 ملعقة صغيرة بابريكا (5 جم)

• ½ ملعقة صغيرة ثوم بودرة (2 جم)

• ½ ملعقة صغيرة بصل بودرة (2 جم)

• ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود (2 جم)

• ½ ملعقة صغيرة ملح (2 جم)

• ½ ملعقة صغيرة شطة (اختياري)

صلصة الفلفل الحلو

• 1 حبة فلفل أحمر رومي

• 1 حبة فلفل أصفر

• 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون (30 مل)

• 1 فص ثوم

• ½ ملعقة صغيرة سكر (2 جم)

• رشة ملح

المايونيز الحار

• ½ كوب مايونيز (120 جم)

• 1–2 ملعقة كبيرة شطة سائلة (حسب الرغبة)

• 1 ملعقة صغيرة عصير ليمون (5 مل)

طريقة التحضير

1 تحضير الأرز

• شوّح الأرز في الزيت دقيقة، أضف الملح والماء الساخن.

• اتركه يغلي، غطِّ وخفف النار 12–15 دقيقة حتى يستوي.

2 تحضير الدجاج

• سخّن الزيت وشوّح الدجاج حتى يتحمّر.

• أضف التوابل وقلّب حتى ينضج تمامًا ويأخذ لونًا ذهبيًا.

3 صلصة الفلفل الحلو

• اشوِ الفلفل في الفرن أو على النار حتى يسود الجلد.

• قشّره واطحنه مع الزيت والثوم والسكر والملح حتى صلصة ناعمة.

4 المايونيز الحار

• اخلط المايونيز مع الشطة والليمون حتى يتجانس.

5 التقديم

• ضع الأرز، فوقه الدجاج، اسكب صلصة الفلفل، وزيّن بخطوط المايونيز الحار.