تعد الفراخ بالشعرية والعدس بجبة من الأكلات الجديدة التي تسد الجوع وغنية بالعناصر الغذائية المفيدة وتجمع بين البروتين النباتي والحيواني.

نعرض لكم طريقة عمل الفراخ بالشعرية والعدس بجبة من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

شعرية

مشروم

سمنة

عدس بجبة مسلق نصف سلقة

دجاجة كاملة

بصل

ثوم

بهارات

بابريكا

عصير طماطم

ملح

فلفل أسود

فلفل حار

مكعب مرق

طريقة عمل طاجن الشعرية بالدجاج والعدس بجبة

حمرى الشعرية في حلة بها سمنة ثم ضعي عليها عصير الطماطم والعدس المسلوق.

اضيفي المشروم والبصل والثوم

ثم المرقة وكل البهارات ثم ضعي الخليط في صينية الفرن واتركيها حتى تمام النضج.

تبلي الدجاجة بالبصل المبشور والطماطم المبشورة ثم ضعي الملح والفلفل الاسود والبهارات

ثم ادخليها الفرن حتى تمام النضج وقدميها.