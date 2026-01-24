قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حلمي طولان: وزير الرياضة موقفش جمبي والكل تآمر ضدي.. وكأس العرب خدت من رصيدي
حلمي طولان: مش هسلم على حسام حسن إلا في الحالة دي
أحمد فتوح يكشف كواليس إصابته في أمم أفريقيا: لعبت وأنا مصاب
مش تاجر مخدرات.. طولان يرد على اتهامات الواسطة لقيادة المنتخب في كأس العرب
القومي للاتصالات: 300 ألف شكوى بسبب الانترنت
سهام صالح: توروب يجهز بلعمري لقيادة الجبهة اليسرى أمام دجلة بالدوري
رمضان صبحي يغادر مركز شرطة أبو النمرس بعد إنهاء إجراءات الإفراج عنه
مبابي يقود ريال مدريد لتحقيق الفوز على فياريال بثنائية في الدوري الإسباني
طريقة عمل الفراخ بالشعرية والعدس بجبة
محمد القلاجي وأشرف سيف في الصدارة.. وخالد عطية يودع دولة التلاوة برسالة مؤثرة
ابن الوزارة .. عمرو أديب يعلق على التعديل الوزاري المحتمل
الدفاع السورية تمدد وقف إطلاق النار 15 يومًا دعماً لعملية نقل سجناء داعش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

المعاش المبكر 2026.. الإجراءات ومدة الاشتراك التأميني المطلوبة

المعاش المبكر 2026
المعاش المبكر 2026
عبد العزيز جمال

يبحث البعض عن المعاش المبكر 2026 والراغبين في إنهاء خدمتهم قبل بلوغ سن التقاعد القانوني عند 60 عاما ، حيث يمكن اللجوء إلى المعاش المبكر وفقًا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي وضع ضوابط صارمة لضمان استحقاق المعاش وحماية أموال الصندوق.

 ويتطلب القانون توافر مدد اشتراك تأميني محددة وقيمة أجر تأميني معينة، لضمان أن يكون المعاش المبكر مستدامًا ويحقق حدًا أدنى من الأمان المعيشي.
 



ما المعاش المبكر وفق قانون التأمينات الاجتماعية؟

المعاش المبكر هو حالة ينهي فيها المؤمن عليه خدمته أو عمله أو نشاطه قبل بلوغ سن الشيخوخة، مع توافر شروط محددة تمكنه من صرف معاش تأميني قبل سن الستين. وقد نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات هذا الحق لضمان التوازن بين مصالح المؤمن عليه واستدامة أموال صندوق التأمينات.

الأساس القانوني للمعاش المبكر

تنص المادة (21) من قانون التأمينات الاجتماعية والمادة (102) من اللائحة التنفيذية على الشروط الواجب توافرها لاستحقاق المعاش المبكر، مع التأكيد على أن استيفاء هذه الشروط يكون مجتمِعًا، بحيث يمنع غياب أي شرط من صرف المعاش.

الشرط الأساسي لاستحقاق المعاش المبكر

أهم شرط للحصول على المعاش المبكر هو توافر مدة اشتراك تأميني في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تؤهل للحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية الأخير للمؤمن عليه. ويعتبر هذا الشرط العقبة الأكبر أمام معظم المؤمن عليهم، خاصة من كانت مدد اشتراكهم خاضعة لقانون رقم 79 لسنة 1975.

ما المقصود بأجر التسوية الأخير؟

أجر التسوية الأخير هو متوسط الأجر الشامل المحسن كما ورد في المواد (22) وما بعدها من القانون، ويختلف عن النظام القديم الذي كان يعتمد على الأجر الأساسي والمتغير بحدود قصوى، مما يجعل تحقيق شرط الـ50% صعبًا بالنسبة للبعض.

مدة الاشتراك المطلوبة للخروج على المعاش المبكر

حدد القانون الحد الأدنى لمدد الاشتراك التأميني لاستحقاق المعاش المبكر كالتالي:

- 20 سنة فعلية (240 شهرًا) كحد أدنى.

- ترتفع إلى 25 سنة فعلية (300 شهر) اعتبارًا من 1 يناير 2025.

ويعتبر هذا الشرط إلزاميًا ولا يغني عنه أي شرط آخر مهما ارتفعت قيمة المعاش.

الحد الأدنى لقيمة المعاش المبكر

ألزم القانون بأن لا يقل المعاش المبكر عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني. وباعتبار أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك بلغ 2300 جنيه اعتبارًا من 1 يناير 2025، فإن الحد الأدنى لقيمة المعاش أصبح نحو 1495 جنيهًا، لضمان مستوى معيشي ملائم للمستفيدين.

الشروط الإجرائية لصرف المعاش المبكر

تتضمن الإجراءات الإلزامية ما يلي:

- تقديم طلب رسمي وفق النموذج رقم (20).

- انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط فعليًا.

- ألا يكون المؤمن عليه خاضعًا لنظام التأمينات الاجتماعية وقت تقديم الطلب.

- تسوية كافة المبالغ المستحقة عن مدد الاشتراك المشتراة أو الأقساط القائمة.

الفئات المسموح لها بالتقديم على المعاش المبكر

يسمح لأي مؤمن عليه أمضى 300 شهر اشتراك تأميني فعلي بالتقدم للمعاش المبكر، على أن يخضع الطلب للمعادلة الحسابية القانونية لضمان استحقاق المعاش.

كيفية حساب المعاش المبكر وفق المعادلة القانونية

تعتمد المعادلة على:

- نسبة المعامل التأميني حسب سن المؤمن عليه.

- أجر التسوية الأخير.

- مدة الاشتراك التأميني.

ويُقبل الطلب إذا تجاوز ناتج المعادلة 50% من أجر التسوية الأخير وتجاوز الحد الأدنى القانوني للمعاش.

مثال تطبيقي على استحقاق المعاش المبكر

إذا كان أجر التسوية الأخير 5000 جنيه، ومدة الاشتراك 22 سنة (264 شهرًا)، وبلغ المعاش المحسوب 2600 جنيه:

- نصف أجر التسوية = 2500 جنيه

- مدة الاشتراك تجاوزت الحد الأدنى

- الحد الأدنى للمعاش أقل من القيمة المحسوبة

بالتالي، في حال استيفاء الشروط الإجرائية، يستحق المؤمن عليه صرف المعاش المبكر قانونيًا.

تأثير زيادات الأجور التأمينية على المعاش المبكر في 2026

مع تطبيق زيادات الأجور التأمينية في النصف الثاني من يناير 2026، ارتفعت القيم كما يلي:

الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى نحو 1755 جنيهًا

الحد الأقصى للمعاش من 11600 جنيه إلى حوالي 13360 جنيهًا

وتطبق هذه الزيادات فعليًا على من يحالون إلى المعاش المبكر أو التقاعد، لتعزيز مستوى الدخول التقاعدية.



 

المعاش المبكر المعاش المبكر 2026 التأمينات الاجتماعية ما المعاش المبكر الأساس القانوني للمعاش الشرط الأساسي لاستحقاق المعاش المبكر مدة الاشتراك المطلوبة للخروج على المعاش المبكر الشروط الإجرائية لصرف المعاش المبكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

البنك الأهلي

نداء لأهل مصر.. تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدً ا

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

الهواتف

الجمارك: قرار إلغاء إعفاء الموبايلات الواردة مطبق.. ولا تفكير في إعادة النظر به

ميتا تعمل على خطة اشتراك جديدة في واتساب

وداعا للتطبيق المجاني.. واتساب يخطط لفرض رسوم على استخدامه

ترشيحاتنا

بلعمري

سهام صالح: توروب يجهز بلعمري لقيادة الجبهة اليسرى أمام دجلة بالدوري

اتحاد الكرة

الاتحاد المصري يعلن عن فتح باب التقدم لدبلومة التدريب الأفريقية A9

الزمالك

مينا ماهر للاعبي الزمالك قبل مواجهة المصري: يلا رجالة اكسبوها

بالصور

نجوم مسرحية حاجة تخوف يكشفون الكواليس في برنامج الطريق

كواليس مسرحية «حاجة تخوف»
كواليس مسرحية «حاجة تخوف»
كواليس مسرحية «حاجة تخوف»

أحمد السقا وهاني سلامة وأنوشكا .. كبار نجوم الفن يواسون نضال الشافعي في وفاة والدته

من عزاء والدة نضال الشافعى
من عزاء والدة نضال الشافعى
من عزاء والدة نضال الشافعى

يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته

محمود حجازى
محمود حجازى
محمود حجازى

شخصيات سهر الليالي كلها أصدقائي .. تامر حبيب يفتح قلبه في عندك وقت مع عبلة

تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة

فيديو

دنيا بطمة

كنت بعيد عن بناتي| وده كان أوجع من السجن.. دنيا بطمة تكشف كواليس عام داخل الحبس

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد