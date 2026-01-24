رئيس مياه كفر الشيخ يتفقد إصلاح خط طرد 630 مم بمدينة مسير | صور

تابع المهندس أحمد الصراف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، اليوم، أعمال إصلاح خط الطرد بمدينة مسير قطر 630 مم، والتي نُفذت بالجهود الذاتية لفريق صيانة الشركة.

ووجّه الشكر للقائمين على إدارة الأزمة من رجال الشركة وفرق الصيانة، مؤكدًا أن العمل يتم بروح الفريق الواحد.

وفور الانتهاء من أعمال الإصلاح، تفقد رئيس الشركة محطة مياه مسير (1) لمتابعة أعمال الإحلال والتجديد بالمحطة.

شملت جولة رئيس الشركة الميدانية، المرور على عنبر طلمبات المياه العكرة، وعنبر طلمبات المياه المرشحة، وعنبر الكلور.

كما تفقد مراحل تنقية المياه، مؤكدًا أهمية الالتزام بالصيانة اليومية والدورية للحفاظ على كفاءة التشغيل واستدامة الخدمة.

وشدد على الالتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية وكفاءة المولدات لضمان إنتاج مياه مطابقة للمواصفات القياسية. وتخدم المحطة حوالي 50 ألف نسمة.