وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية| صور

تفقد الدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أعمال الكنترول ومتابعة تصحيح المواد الدراسية لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك في إطار الحرص على انتظام سير العمل وضمان الدقة في جميع المراحل.

جاء ذلك بحضور أحمد ريحان رئيس لجنة التقدير وفرج رياض مدير إدارة شؤون الطلاب، ورافقه في جولته ياسر البرجي مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ وموجهو العموم للمواد الأساسية للشهادة الإعدادية.

وأكد خلال جولته، ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال التصحيح والرصد، وسير العمل وفق القواعد المعتمدة داخل الكنترول.

كما أشاد بحالة الانضباط والدقة في الأداء، مثمنًا الجهود المبذولة من القائمين على أعمال الكنترول والتصحيح، ومؤكدًا أهمية تحري الدقة والشفافية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.