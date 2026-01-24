رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد المستشفى الجامعي..ويؤكد: التطوير مستمر| صور

أجرى الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بأعمال رئيس جامعة كفر الشيخ، جولة تفقدية موسعة داخل المستشفى الجامعي، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتفقد الأقسام المختلفة والمعامل الطبية، في إطار حرص إدارة الجامعة على الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة كل من الدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور وائل الفقي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور نهلة نصير وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث.

وشملت الجولة تفقد عدد من الأقسام الحيوية، من بينها أقسام القلب ووحدة الغسيل الكلوي، إلى جانب المعامل الطبية، حيث اطمأن رئيس الجامعة على انتظام العمل، وتوافر المستلزمات الطبية، وكفاءة الأجهزة، ومستوى الأداء الطبي والتمريضي، كما حرص على الاستماع إلى آراء المرضى والمترددين على المستشفى للتعرف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم.

وأكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، خلال الجولة، أن المستشفى الجامعي يمثل صرحًا طبيًا وتعليميًا مهمًا، ويعد أحد الأعمدة الأساسية في تقديم خدمة صحية متميزة لأبناء محافظة كفر الشيخ، مشددًا على أن الجامعة لا تدخر جهدًا في دعم المستشفيات الجامعية وتحديث بنيتها التحتية، وتوفير أحدث الأجهزة الطبية، بما يواكب المعايير العالمية في الرعاية الصحية.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، نحرص على المتابعة الميدانية المستمرة لكافة القطاعات الحيوية بالجامعة، وعلى رأسها المستشفيات الجامعية، لضمان تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري، وتعكس الدور المجتمعي لجامعة كفر الشيخ، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة وسلامة المرضى.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تعمل وفق خطة متكاملة لتطوير الأداء الطبي والإداري، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، ودعم الأطقم الطبية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية، وتعزيز ثقة المواطنين في المستشفى الجامعي.

من جانبه، أكد الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن المستشفى الجامعي يشهد تطورًا ملحوظًا في مستوى الخدمات الطبية والتجهيزات، بفضل الدعم المستمر من إدارة الجامعة.

وأشار إلى أن هناك متابعة دائمة لتطبيق بروتوكولات العلاج، وتطوير المعامل والأقسام المختلفة، بما يخدم العملية التعليمية والطبية في آن واحد، موضحاً أن المستشفى الجامعي يؤدي دورًا مجتمعيًا مهمًا من خلال تقديم خدمات طبية متميزة، وتنظيم القوافل الطبية، والمشاركة الفعالة في المبادرات الصحية، بما يسهم في دعم صحة المجتمع المحلي.

وفي ختام الجولة، وجه الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، الشكر للأطقم الطبية والإدارية والعاملين بالمستشفى، مشيدًا بجهودهم المخلصة، ومؤكدًا استمرار الجولات التفقدية والمتابعة المستمرة لتحقيق أعلى مستوى من الأداء والخدمة الصحية.