تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بحي غرب كفر الشيخ| صور

تابع المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم سير العمل بمنظومة النظافة وخطوط سير المعدات بنطاق حي شرق، وحملات نظافة ورفع المخلفات والقمامة ورفع الأتربة وغسيل الأرصفة وري الزراعات وتهذيب الأشجار بمنطقة مساكن الزراعة ومساكن حي الأطباء ومنطقة المحاربين.

يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات وتكليفات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً، وتأكيداً منا على ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوى النظافة.

وتابع إبراهيم خليفة، رئيس حي شرق، وطارق الفحام، نائب رئيس الحي لشؤون النظافة والتجميل، سير العمل بمنظومة النظافة بشوارع المدينة ورفع جميع المخلفات والقمامة بجميع شوارع المدينة الرئيسية والفرعية على مدار اليوم، ومتابعة أعمال النظافة الدورية للتأكد من رفع تراكمات القمامة بالشوارع والحفاظ على مستوى النظافة بالحي.