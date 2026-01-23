صحة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية مجانية غدًا بقرية الكفر الشرقي

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، إطلاق قافلة طبية شاملة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بقرية الكفر الشرقي التابعة لمركز الحامول، ابتداءً من غد السبت ولمدة يومين.

وتضم القافلة مجموعة متنوعة من التخصصات والخدمات، تشمل العيادات المتخصصة: (عيادة الباطنة، عيادة الأطفال، وعيادة النساء والتوليد)، فضلاً عن خدمات تنظيم الأسرة، والمبادرات الرئاسية «100 مليون صحة»

وأكد الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن القافلة تقوم توفير صرف الدواء بالمجان لكافة الحالات التي يتم فحصها.

يُشرف على هذه القافلة الطبية الدكتور مجدي شنح، منسق القوافل الطبية بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ.