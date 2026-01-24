كفر الشيخ .. صيانة خط الطرد الرئيسي بمسير.. صور

وجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بسرعة صيانة وإصلاح خط الطرد الرئيسي قطر 630 مم بمدخل مدينة مسير المؤدي إلى محطة المعالجة بسخا.

جاء ذلك تحت إشراف محمد صلاح، رئيس مدينة مسير، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لضمان استمرارية الخدمة وتقديم أفضل الخدمات والمرافق لأهالينا.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، بسرعة التعامل مع البلاغات والشكاوى وتحسين كفاءة شبكات المياه والصرف الصحي، حفاظًا على البيئة والصحة العامة، تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية.

وفي سياق متصل، خصصت محافظة كفرالشيخ خطوطًا للتواصل واستقبال شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن (114) ورقم (0473220792) للتعامل الفوري مع الشكاوى.