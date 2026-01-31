نقيب المحامين يتابع سير العملية الانتخابية بمختلف النقابات الفرعية

يتابع الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، سير العملية الانتخابية للنقابات الفرعية للمحامين على مستوى الجمهورية، في إطار الحرص على ضمان انتظامها وحُسن سيرها في جميع اللجان، وتوفير الأجواء الملائمة لممارسة المحامين لحقهم الانتخابي.

ويجري نقيب المحامين، متابعته من خلال التواصل المستمر مع غرف العمليات واللجان الانتخابية بالنقابات الفرعية، والاطمئنان على سير عملية التصويت دون معوقات، وذلك بالتوازي مع الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية.

ويؤكد نقيب المحامين، على التزام النقابة بتوفير كافة الضمانات اللازمة لإجراء الانتخابات بصورة نزيهة ومنظمة، تعكس الإرادة الحرة للجمعية العمومية للمحامين، وتُسهم في خروج الاستحقاق الانتخابي بالشكل الذي يليق بمكانة نقابة المحامين ودورها المهني والوطني.