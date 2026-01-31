قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بلومبيرج: تراجع أسعار الكاكاو يخفف الضغوط عن صناع الشوكولاتة
تخفيضات كبيرة.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات
28 شهيدًا في غزة منذ صباح اليوم السبت.. مجزرة جديدة للاحتلال
الغاز يحاصر منزلًا في سوهاج.. إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بحالات اختناق
رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بني حسن الشروق بالمنيا
محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%
مقرب لرئيس وزراء الهند يقترح حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال
سويلم: محمية نيانديونغو بكيجالي نموذج للحلول القائمة على الطبيعة في الإدارة الحضرية
أهالي قرية محلة أبوعلي يودعون المطرب الشعبي طارق شحتة .. صور
بعد الاختفاء تحت الأرض.. ظهور مفاجئ للمرشد الإيراني في قبر الخميني
طعنة أنهت حلم طالب حقوق | صديقه: المشاجرة تجددت بمكالمة واستدراج
انطلاق أولمبياد المحافظات الحدودية بالوادي الجديد.. غدًا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رئيس الوزراء يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بقرية "تونا الجبل" بالمنيا

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  المركز التكنولوجي بقرية "تونا الجبل" الواقع داخل مجمع الخدمات الحكومية بالقرية، الذي نفذّه الجهاز المركزي للتعمير ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة المنيا.

وخلال تفقده المركز، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء محمود أنيس، سكرتير عام محافظة المنيا، حول مجمع الخدمات الحكومية بقرية "تونا الجبل"، حيث أشار "أنيس" إلى أن المجمع يتكون من 3 أدوار، ويضم الدور الأرضي المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، بينما تضم الأدوار العلوية بقية الإدارات الخدمية.

وأضاف: تم تصميم المجمع ليضم مختلف الخدمات الحكومية في مكان واحد لتخفيف عبء الانتقال عن المواطنين، حيث يضم مجمع الخدمات الحكومية: المركز التكنولوجي لتقديم طلبات التراخيص والخدمات المحلية من خلال 17 شباكًا، ومن بينها خدمات السجل المدني، ومكتب البريد، ومكتب التموين، وخدمات الوحدة المحلية، وخدمات التضامن الاجتماعي والشهر العقاري.

وأشار إلى أن المجمع يخدم نحو 42 ألف مواطن من قاطني القُرى والعزب والنجوع التابعة لقرية "تونا الجبل"، كما أن المجمع يقدم خدماته لذوي الهمم من خلال إجراءات ميسرة.

وخلال تفقده المركز التكنولوجي بقرية "تونا الجبل"، أجرى رئيس الوزراء حوارًا مع الموظفين بالمركز الذين يقدمون الخدمات عبر شبابيك الخدمات التابعة للجهات المختلفة حيث سألهم عن معدلات التردد اليومية من المواطنين ومدى شعور المواطنين بالرضا عن الخدمات المقدمة لهم عبر المركز التكنولوجي ومجمع الخدمات الحكومية بالقرية.

الوزراء رئيس الوزراء تونا الجبل الخدمات الحكومية المنيا

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

جثة بالبحيرة

بسبب خلافات أسرية.. زوجة تنهي حياة زوجها بـ "مقص" في البحيرة

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 31-1-2026

خدمات كبار السن وذوي الهمم

السكة الحديد تعلن خدمة مميزة للمسنين وذوي الهمم.. ومزايا كبيرة لهم بالقانون

تعبيرية

إجراءات قانونية جديدة تنظم الصلح في جرائم القتل العمد .. تفاصيل

السيد البدوي ، رئيس حزب ا

السيد البدوي بعد فوزه برئاسة الوفد : لا انتقام داخل بيت الأمة.. والحزب سيعود معارضًا قويًا وسنعتذر للشعب المصري عن تقصير 8 سنوات

بالصور

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
التنفيذ 75٪.. استمرار أعمال إنشاء مستشفى أبو كبير المركزي بتكلفة 800 مليون جنيه

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

