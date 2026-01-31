رئيس الوزراء يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بقرية "تونا الجبل" بالمنيا

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المركز التكنولوجي بقرية "تونا الجبل" الواقع داخل مجمع الخدمات الحكومية بالقرية، الذي نفذّه الجهاز المركزي للتعمير ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة المنيا.

وخلال تفقده المركز، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء محمود أنيس، سكرتير عام محافظة المنيا، حول مجمع الخدمات الحكومية بقرية "تونا الجبل"، حيث أشار "أنيس" إلى أن المجمع يتكون من 3 أدوار، ويضم الدور الأرضي المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، بينما تضم الأدوار العلوية بقية الإدارات الخدمية.

وأضاف: تم تصميم المجمع ليضم مختلف الخدمات الحكومية في مكان واحد لتخفيف عبء الانتقال عن المواطنين، حيث يضم مجمع الخدمات الحكومية: المركز التكنولوجي لتقديم طلبات التراخيص والخدمات المحلية من خلال 17 شباكًا، ومن بينها خدمات السجل المدني، ومكتب البريد، ومكتب التموين، وخدمات الوحدة المحلية، وخدمات التضامن الاجتماعي والشهر العقاري.

وأشار إلى أن المجمع يخدم نحو 42 ألف مواطن من قاطني القُرى والعزب والنجوع التابعة لقرية "تونا الجبل"، كما أن المجمع يقدم خدماته لذوي الهمم من خلال إجراءات ميسرة.

وخلال تفقده المركز التكنولوجي بقرية "تونا الجبل"، أجرى رئيس الوزراء حوارًا مع الموظفين بالمركز الذين يقدمون الخدمات عبر شبابيك الخدمات التابعة للجهات المختلفة حيث سألهم عن معدلات التردد اليومية من المواطنين ومدى شعور المواطنين بالرضا عن الخدمات المقدمة لهم عبر المركز التكنولوجي ومجمع الخدمات الحكومية بالقرية.