مروان عثمان يقود هجوم الأهلي أمام يانج أفريكانز
بلومبيرج: تراجع أسعار الكاكاو يخفف الضغوط عن صناع الشوكولاتة
تخفيضات كبيرة.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات
28 شهيدًا في غزة منذ صباح اليوم السبت.. مجزرة جديدة للاحتلال
الغاز يحاصر منزلًا في سوهاج.. إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بحالات اختناق
رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بني حسن الشروق بالمنيا
محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%
مقرب لرئيس وزراء الهند يقترح حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال
سويلم: محمية نيانديونغو بكيجالي نموذج للحلول القائمة على الطبيعة في الإدارة الحضرية
أهالي قرية محلة أبوعلي يودعون المطرب الشعبي طارق شحتة .. صور
بعد الاختفاء تحت الأرض.. ظهور مفاجئ للمرشد الإيراني في قبر الخميني
طعنة أنهت حلم طالب حقوق | صديقه: المشاجرة تجددت بمكالمة واستدراج
أخبار العالم

28 شهيدًا في غزة منذ صباح اليوم السبت.. مجزرة جديدة للاحتلال

شهداء غزة
شهداء غزة
محمد على

أفاد مصدر في مستشفى الشفاء بغزة بارتفاع عدد الشهداء إلى 13 في قصف إسرائيلي استهدف مقرا للشرطة في حي الشيخ رضوان، في استمرار لخروقات الاحتلال وحملته الحربية بالاستمرار في إبادة الفلسطينيين رغم وقف إطلاق النار الذي نفذ في أكتوبر.

وذكرت مصادر في مستشفيات غزة بارتقاء 28 شهيدا بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها بينهم 21 في مدينة غزة منذ فجر اليوم، السبت.

فيما أكدت وزارة الصحة بغزة ارتقاء الــ28 شهيدا اليوم، فيما لم تكتف إسرائيل بذلك، فشنت غارة جديدة على حي النصر غربي مدينة غزة استهدفت منزلا في الحي، وهو ما نتج عنه مصابون برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها في جباليا شمالي قطاع غزة.

 %30 من شهداء الحرب الإسرائيلية على غزة أطفال

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة إن جرحى القصف يحتاجون إلى تدخل جراحي، والأطباء يكافحون لإنقاذ حياتهم، حيث إن هناك معاناة ونقصا غير مسبوق في الأدوية والمستهلكات الطبية، علاوة على أن الأطباء والطواقم الطبية يعملون بأقل الإمكانيات،  وذلك بسبب أن الاحتلال لا يزال يمنع دخول الأدوية والمستهلكات والأجهزة الطبية، وهو ما يمنع العلاج.

وأضاف أن أكثر من 30% من شهداء الحرب الإسرائيلية على غزة أطفال و4 آلاف طفل في القطاع بحاجة للعلاج في الخارج، بينهم ألفان مبتورو الأطراف.

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة: “لا نعرف حتى الآن ما هي آلية نقل الجرحى والمرضى إلى خارج القطاع”.
 

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 31-1-2026

مجلس الدولة

الإدارية العليا: إلغاء قرار استبعاد طالب بمعهد معاوني الأمن وقبوله ضمن الدفعة

صورة أرشيفية

ضبط 3 طلاب بالشرقية لإدارتهم صفحة تنشر أخبار وفيات مشاهير غير حقيقية

حريق بإحدى القرى السياحية

حريق ضخم يلتهم شالية ومتجر بإحدى القرى السياحية في مطروح

بالصور

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026

التنفيذ 75٪.. استمرار أعمال إنشاء مستشفى أبو كبير المركزي بتكلفة 800 مليون جنيه

مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

