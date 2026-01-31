28 شهيدًا في غزة منذ صباح اليوم السبت.. مجزرة جديدة للاحتلال

أفاد مصدر في مستشفى الشفاء بغزة بارتفاع عدد الشهداء إلى 13 في قصف إسرائيلي استهدف مقرا للشرطة في حي الشيخ رضوان، في استمرار لخروقات الاحتلال وحملته الحربية بالاستمرار في إبادة الفلسطينيين رغم وقف إطلاق النار الذي نفذ في أكتوبر.

وذكرت مصادر في مستشفيات غزة بارتقاء 28 شهيدا بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها بينهم 21 في مدينة غزة منذ فجر اليوم، السبت.

فيما أكدت وزارة الصحة بغزة ارتقاء الــ28 شهيدا اليوم، فيما لم تكتف إسرائيل بذلك، فشنت غارة جديدة على حي النصر غربي مدينة غزة استهدفت منزلا في الحي، وهو ما نتج عنه مصابون برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها في جباليا شمالي قطاع غزة.

%30 من شهداء الحرب الإسرائيلية على غزة أطفال

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة إن جرحى القصف يحتاجون إلى تدخل جراحي، والأطباء يكافحون لإنقاذ حياتهم، حيث إن هناك معاناة ونقصا غير مسبوق في الأدوية والمستهلكات الطبية، علاوة على أن الأطباء والطواقم الطبية يعملون بأقل الإمكانيات، وذلك بسبب أن الاحتلال لا يزال يمنع دخول الأدوية والمستهلكات والأجهزة الطبية، وهو ما يمنع العلاج.

وأضاف أن أكثر من 30% من شهداء الحرب الإسرائيلية على غزة أطفال و4 آلاف طفل في القطاع بحاجة للعلاج في الخارج، بينهم ألفان مبتورو الأطراف.

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة: “لا نعرف حتى الآن ما هي آلية نقل الجرحى والمرضى إلى خارج القطاع”.

