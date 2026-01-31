رئيس إيران: يجب الاستماع لمطالب المحتجين لمنع إثارة الفتنة وتقسيم الوطن

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أهمية الاستماع إلى أصوات المحتجين ومخاوفهم وحل مشاكلهم؛ للوقوف سدا أمام من يتربص بالشعب الإيراني في الداخل والخارج.

وقال بزشكيان ـ حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم /السبت/ ـ إن القضية لم تكن مجرد احتجاج شعبي، بل إن الأعداء استغلوا مشاكلنا وصادورا التحركات الاحتجاجية وسعوا ولا يزالون يسعون إلى تقسيم بلادنا.

وتعليقا على تواطؤ الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي والأوروبيين في أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها إيران، قال بزشكيان،إن هؤلاء كانوا يسعون إلى تمزيق البلاد والتحريض على الانقسام وإثارة الفتنة والكراهية بين أبناء الشعب الإيراني حيث قاموا بخداع بعض الأبرياء بأكاذيبهم وجروهم إلى الشوارع لافتعال أعمال عنف وتخريب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب -في وقت سابق- عن اعتقاده بأن إيران تريد إبرام اتفاق يتيح لها تفادي ضربة عسكرية يهدد بتنفيذها، وقال ترامب "يمكنني القول إنهم يريدون أن يبرموا اتفاقا".