في زيارة لها | محافظ دمياط : مكتبة مصر العامة صرح ومنارة ثقافية

تفقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اليوم ، مكتبة مصر العامة بمدينة دمياط، حيث أجرى جولة داخل أروقة المكتبة رافقته خلالها المهندسة رحاب سعد مدير المكتبة ، تعرف على الأنشطة التى تقدمها قاعات الهوايات والأنشطة الثقافية والرياضية للأطفال وذوى الهمم ، ما تتضمنه قاعات الاطلاع للأطفال والكبار وقاعة الدكتور زكى نجيب محمود من مجموعة متنوعة من الكتب بالمجالات المختلفة وأيضًا ما تقدمه قاعات الانترنت والميديا و المواد السمعية والبصرية من دورات تدريبية متخصصة ، كما تفقد التدريب التربوي لمعلمات محو الأمية .

وتفقد كذلك المسرح الرومانى و متحف المستنسخات الأثرية التعليمى التابع للهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، كما تفقد معرض الكتب المستعملة للبيع بأسعار مخفضة و منفذ بيع اصدارات الهيئة العامة للكتاب و مبادرة استبدل كتابك القديم بكاتبك الجديد بالمجان ، ومدرسة خضير البورسعيدي لتعليم الخط العربي كمنحة بالمجان لمدة عامين وتابع أعمال قسم تصنيف و توزيع الكتب الواردة إلى فروع المكتبة بعزبة البرج ودمياط الجديدة .

هذا وقد أكد " محافظ دمياط " ان مكتبة مصر العامة تُعد صرح ومنارة ثقافية ، مشيدًا بما تقدمه المكتبة من جهود لاطلاق أنشطة ثقافية ومعرفية لتعزيز الفكر الإيجابي وبناء الوعى المجتمعى ، وتنمية مهارات النشء والشباب واتاحة المواد الثقافية للأطفال والكبار ، ومشاركتها الرائدة بمبادرة وزارة التنمية المحلية " أنا متعلم مدى الحياة " ،مؤكدًا دعمه الدائم لكافة المبادرات والاعمال التى تتبناها المكتبة .