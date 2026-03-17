لاستقبال عيد الفطر .. حملات رقابية على الأسواق بدمياط

تابع الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، استعدادات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى خلال إجازة العيد، وإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، لضمان توافر السلع الأساسية .

وأكد مجدي عبد الكريم مدير مديرية التموين بدمياط، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية على اتصال دائم بغرفة العمليات بديوان عام المحافظة ووزارة التموين، إلى جانب تشكيل غرف عمليات فرعية بالإدارات التموينية، وذلك لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها عبر الأرقام (0572212450 – 0572212318) واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأوضح مدير المديرية أنه في قطاع المخابز ، قامت الإدارات التموينية بالتواصل مع المخابز البلدية وتحديد أيام الإجازات بما يضمن استمرار تشغيل المنظومة و توافر الخبز خلال فترة العيد، مع تكثيف الحملات الرقابية على المخابز للتأكد من الالتزام بإنتاج الخبز طبقًا للمواصفات والأوزان القانونية المقررة.

وفيما يتعلق بالأسواق، يتم تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من توافر السلع الأساسية والاستراتيجية، بالتنسيق مع الجمعية الاستهلاكية بالمحافظة والشركة العامة لتجارة السلع الغذائية بالجملة، بما يضمن توفير السلع الهامة للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة. كما يتم تنفيذ حملات رقابية بالتنسيق مع مفتشي الرقابة التموينية ومديريتي الطب البيطري والصحة، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومراقبة محال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات يتم رصدها.

كما يتم كذلك التنسيق مع مباحث التموين لإحكام الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع ومنع تهريب السلع الأساسية، بما يحقق الانضباط بالسوق ويحافظ على حقوق المواطنين.

وفيما يخص قطاع البوتاجاز والمواد البترولية، أكد مدير المديرية أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان توفير أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.

كما أشار إلى أنه تم توفير معارض “أهلاً عيد” بجميع مدن المحافظة، لطرح السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين وكذا الملابس ومستلزمات العيد.