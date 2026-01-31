مجـ.ازر إسرائيلية منذ الصباح.. الإسعاف يخلي شهداء مركز شرطة الشيخ رضوان بغزة

أفاد مصدر في هيئة الإسعاف والطوارئ بقطاع غزة بوقوع عدد من المصابين نتيجة قصف إسرائيلي على حي النصر غربي مدينة غزة علاوة على شهداء.

وأشارت الأنباء إلى أن عدد الشهداء ارتفع إلى 11 شهيدا جراء استهداف الاحتلال مركز الشيخ رضوان بمدينة غزة.

من جانبها قالت وزارة الصحة بغزةإن عدد الشهداء منذ صباح اليوم وصل لــ 25 شهيدًا.

وذكرت مستشفيات غزة بارتقاء 25 شهيدا بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها بينهم 18 في مدينة غزة منذ فجر اليوم.



وذكر المدير العامة للشرطة أن طواقم الإسعاف تخلي الشهداء والجرحى جراء استهداف طائرات الاحتلال مركز شرطة الشيخ رضوان.

وسبق صباح اليوم، بأن أفادت مستشفيات في غزة أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن استشها ما لا يقل عن 12 فلسطينياً يوم السبت، وهو أحد أعلى معدلات القتل منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر بهدف وقف القتال.

واستهدفت الغارات مواقع في شمال وجنوب قطاع غزة، من بينها مبنى سكني في مدينة غزة ومخيم خيام في خان يونس، وفقًا لما أفاد به مسؤولون في المستشفيات التي استقبلت الجثث. وشملت الضحايا امرأتين وستة أطفال من عائلتين مختلفتين.

وجاء هذا أيضاً قبل يوم واحد من الموعد المقرر لافتتاح معبر رفح الحدودي مع مصر في أقصى جنوب غزة. وقد أُغلقت جميع المعابر الحدودية للقطاع منذ بداية الحرب.

ويمثل فتح حدود رفح، الذي كان محدوداً في البداية، الخطوة الرئيسية الأولى في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

وتُعد إعادة فتح الحدود من بين القضايا الشائكة المدرجة على جدول أعمال هذه المرحلة الجارية، التي تشمل أيضاً نزع السلاح من القطاع بعد ما يقرب من عقدين من حكم حماس، وتشكيل حكومة جديدة للإشراف على إعادة الإعمار.

وينظر الفلسطينيون إلى معبر رفح باعتباره شريان حياة لعشرات الآلاف ممن يحتاجون إلى العلاج خارج الأراضي الفلسطينية، حيث تم تدمير غالبية البنية التحتية الطبية.

ومع ذلك، فإن غارات يوم السبت بمثابة تذكير بأن عدد القتلى في غزة لا يزال يرتفع حتى مع تقدم اتفاق وقف إطلاق النار ببطء.

وأعلن مستشفى الشفاء أن غارة جوية استهدفت مدينة غزة صباح السبت، أسفرت عن مقتل ثلاثة أطفال وعمتهم وجدتهم، بينما نجت والدتهم.

في المقابل، أفاد مستشفى ناصر أن الغارة على مخيم الخيام تسببت في اندلاع حريق، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، بينهم أب وثلاثة من أطفاله وثلاثة من أحفاده.

وسجلت وزارة الصحة في غزة مقتل أكثر من 500 فلسطيني بنيران إسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر.