تخفيضات كبيرة.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات
28 شهيدًا في غزة منذ صباح اليوم السبت.. مجزرة جديدة للاحتلال
الغاز يحاصر منزلًا في سوهاج.. إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بحالات اختناق
رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بني حسن الشروق بالمنيا
محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%
مقرب لرئيس وزراء الهند يقترح حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال
سويلم: محمية نيانديونغو بكيجالي نموذج للحلول القائمة على الطبيعة في الإدارة الحضرية
أهالي قرية محلة أبوعلي يودعون المطرب الشعبي طارق شحتة .. صور
بعد الاختفاء تحت الأرض.. ظهور مفاجئ للمرشد الإيراني في قبر الخميني
طعنة أنهت حلم طالب حقوق | صديقه: المشاجرة تجددت بمكالمة واستدراج
انطلاق أولمبياد المحافظات الحدودية بالوادي الجديد.. غدًا
محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دون إعلان نسبة النجاح
أخبار العالم

مجـ.ازر إسرائيلية منذ الصباح.. الإسعاف يخلي شهداء مركز شرطة الشيخ رضوان بغزة

غزة المنكوبة بالموت والدمار والشهداء
غزة المنكوبة بالموت والدمار والشهداء
محمد على

أفاد مصدر في هيئة الإسعاف والطوارئ بقطاع غزة بوقوع عدد من المصابين نتيجة قصف إسرائيلي على حي النصر غربي مدينة غزة علاوة على شهداء.

وأشارت الأنباء إلى أن عدد الشهداء ارتفع إلى 11 شهيدا جراء استهداف الاحتلال مركز الشيخ رضوان بمدينة غزة.

من جانبها قالت وزارة الصحة بغزةإن عدد الشهداء منذ صباح اليوم وصل لــ 25 شهيدًا.

وذكرت مستشفيات غزة بارتقاء 25 شهيدا بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها بينهم 18 في مدينة غزة منذ فجر اليوم.
 

وذكر المدير العامة للشرطة أن طواقم الإسعاف تخلي الشهداء والجرحى جراء استهداف طائرات الاحتلال مركز شرطة الشيخ رضوان.

وسبق صباح اليوم، بأن أفادت مستشفيات في غزة أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن استشها ما لا يقل عن 12 فلسطينياً يوم السبت، وهو أحد أعلى معدلات القتل منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر بهدف وقف القتال.

واستهدفت الغارات مواقع في شمال وجنوب قطاع غزة، من بينها مبنى سكني في مدينة غزة ومخيم خيام في خان يونس، وفقًا لما أفاد به مسؤولون في المستشفيات التي استقبلت الجثث. وشملت الضحايا امرأتين وستة أطفال من عائلتين مختلفتين.

وجاء هذا أيضاً قبل يوم واحد من الموعد المقرر لافتتاح معبر رفح الحدودي مع مصر في أقصى جنوب غزة. وقد أُغلقت جميع المعابر الحدودية للقطاع منذ بداية الحرب.

ويمثل فتح حدود رفح، الذي كان محدوداً في البداية، الخطوة الرئيسية الأولى في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

وتُعد إعادة فتح الحدود من بين القضايا الشائكة المدرجة على جدول أعمال هذه المرحلة الجارية، التي تشمل أيضاً نزع السلاح من القطاع بعد ما يقرب من عقدين من حكم حماس، وتشكيل حكومة جديدة للإشراف على إعادة الإعمار.

وينظر الفلسطينيون إلى معبر رفح باعتباره شريان حياة لعشرات الآلاف ممن يحتاجون إلى العلاج خارج الأراضي الفلسطينية، حيث تم تدمير غالبية البنية التحتية الطبية.

ومع ذلك، فإن غارات يوم السبت بمثابة تذكير بأن عدد القتلى في غزة لا يزال يرتفع حتى مع تقدم اتفاق وقف إطلاق النار ببطء.

وأعلن مستشفى الشفاء أن غارة جوية استهدفت مدينة غزة صباح السبت، أسفرت عن مقتل ثلاثة أطفال وعمتهم وجدتهم، بينما نجت والدتهم. 

في المقابل، أفاد مستشفى ناصر أن الغارة على مخيم الخيام تسببت في اندلاع حريق، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، بينهم أب وثلاثة من أطفاله وثلاثة من أحفاده.

وسجلت وزارة الصحة في غزة مقتل أكثر من 500 فلسطيني بنيران إسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر.

مصدر في الإسعاف الطوارئ قصف إسرائيلي الشهداء الاحتلال مركز الشيخ رضوان

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

امام عاشور

بسبب ابنته والمستشفى.. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور مع الأهلى

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

جثة بالبحيرة

بسبب خلافات أسرية.. زوجة تنهي حياة زوجها بـ "مقص" في البحيرة

زينة رمضان 2026

زينة رمضان 2026 .. من البيت وبخطوات بسيطة

سرطان البنكرياس

إنجاز طبي.. باحثون يطورون علاجا يقضي على سرطان البنكرياس المميت

الحموضة

3 عادات افعلها أثناءالأكل ولن تعانى من الحموضة

بالصور

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026

التنفيذ 75٪.. استمرار أعمال إنشاء مستشفى أبو كبير المركزي بتكلفة 800 مليون جنيه

مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

