قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس إيران: يجب الاستماع لمطالب المحتجين لمنع إثارة الفتنة وتقسيم الوطن
نجوم العرب يلمعون في أوروبا.. صلاح وحكيمي يصنعان أرقاما تاريخية بدوري الأبطال
ما فائدة الدعاء رغم وجود القضاء والقدر؟..علي جمعة يوضح
ياسر الهضيبي: أطالب السيد البدوي بإعادة حزب الوفد إلى الشارع مرة آخرى
50 حكما قضائيا.. تفاصيل التحقيق مع مستريح السيارات في القاهرة الجديدة
حزب التجمع يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد العريق
وثائق تكشف عن تواصل موسع بين إيلون ماسك وجيفري إبستين
اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تتابع عمليات التصويت في نقابات المرحلة الثانية
رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا
الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن
الاتحاد الإفريقي يدين هجمات إرهابية في النيجر ويؤكد تضامنه الكامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جنوب أفريقيا تطرد القائم بالأعمال الإسرائيلي.. وانتقام صهيوني في رام الله

توتر دبلوماسي بين جنوب أفريقيا والاحتلال وبطله ممثل إسرائيل
توتر دبلوماسي بين جنوب أفريقيا والاحتلال وبطله ممثل إسرائيل
محمد على

جنوب أفريقيا تطرد القائم بالأعمال الإسرائيلي، مما أدى إلى الانتقام من سفيرها في رام الله القائم بالأعمال الإسرائيلي الأسبق في جنوب أفريقيا أرييل سيدمان/ سفارة إسرائيل في بريتوريا
 

أعلنت حكومة جنوب أفريقيا القائم بالأعمال الإسرائيلي، أرييل سيدمان، شخصاً غير مرغوب فيه، وأمهلته 72 ساعة لمغادرة البلاد، فيما يعني طرده من البلاد. 

انتقام الاحتلال

وردّت إسرائيل بإعتبار، شون إدوارد باينفيلدت، سفير جنوب أفريقيا لدى فلسطين، شخصاً غير مرغوب فيه أيضاً.

وقال المتحدث باسم وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، كريسبين فيري، في بيان صحفي: "يأتي هذا الإجراء الحاسم في أعقاب سلسلة من الانتهاكات غير المقبولة للأعراف والممارسات الدبلوماسية التي تشكل تهديداً مباشراً لسيادة جنوب أفريقيا".

سيادة جنوب أفريقيا

وتابع البيان: "تشمل هذه الانتهاكات لسيادة جنوب أفريقيا الاستخدام المتكرر لمنصات التواصل الاجتماعي الإسرائيلية الرسمية لشن هجمات مهينة ضد الرئيس سيريل رامافوزا، والفشل المتعمد في إبلاغ وزارة العلاقات الدولية والتعاون بالزيارات المزعومة لكبار المسؤولين الإسرائيليين".

واختتم البيان قائلاً: "نحث الحكومة الإسرائيلية على ضمان أن  يحظى سلوكها الدبلوماسي المستقبلي بإظهار الاحترام للجمهورية والمبادئ الراسخة للمشاركة الدولية".

تضمن الاجتماع مناقشات حول الجهود الإسرائيلية لتقديم المساعدة في توفير المياه والزراعة والرعاية الصحية للمجتمعات في مقاطعة كيب الشرقية.

عقب الاجتماع، أدان رئيس وزراء مقاطعة كيب الشرقية أوسكار مابويان مسؤولي السفارة الإسرائيلية المتورطين، مدعياً ​​في بيان صحفي صدر في 27 يناير أن زيارتهم قوضت "الحق السيادي لجمهورية جنوب إفريقيا في إدارة شؤونها الدولية".

رداً على قرار وزارة العلاقات الدولية والتعاون، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بياناً صحفياً جاء فيه: "في أعقاب الهجمات الكاذبة التي شنتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في الساحة الدولية والخطوة الأحادية التي لا أساس لها والتي اتخذت ضد القائم بالأعمال الإسرائيلي في جنوب أفريقيا، فإن الممثل الدبلوماسي البارز لجنوب أفريقيا، الوزير شون إدوارد باينفيلدت، شخص غير مرغوب فيه ويجب عليه مغادرة إسرائيل في غضون 72 ساعة".

 باينفيلدت سفير لدى دولة فلسطين وليس لدى إسرائيل!

ردّ المتحدث باسم وزارة العلاقات الدولية والتعاون، فيري، قائلاً: "شون باينفيلدت سفير لدى دولة فلسطين، وليس لدى إسرائيل. إن عرقلة إسرائيل تفرض ترتيباً عبثياً حيث يتم اعتماده من خلال الدولة نفسها التي تحتل البلد المضيف. وهذا يؤكد رفض إسرائيل احترام الإجماع الدولي بشأن قيام دولة فلسطينية".

جنوب أفريقيا أرييل سيدمان القائم بالأعمال الإسرائيلي الانتقام وزارة العلاقات الدولية والتعاون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

امام عاشور

بسبب ابنته والمستشفى.. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور مع الأهلى

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

إمام عاشور

تفاصيل جديدة حول سبب غياب إمام عاشور وأزمة مستشفى التجمع الخامس

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 31-1-2026

ترشيحاتنا

هند صبري

تاجرة مخدرات.. هند صبري تكشف تفاصيل دورها في مسلسل مناعة

مي عز الدين

مي عز الدين تتغنى بجمال ليلى علوي في أحدث ظهور

أحمد حلمي

منهم أحمد حلمي ومحمد هنيدي.. نجوم دراما رمضان الإذاعية

بالصور

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق خلال 15 دقيقة

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق

فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد