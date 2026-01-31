جنوب أفريقيا تطرد القائم بالأعمال الإسرائيلي.. وانتقام صهيوني في رام الله

جنوب أفريقيا تطرد القائم بالأعمال الإسرائيلي، مما أدى إلى الانتقام من سفيرها في رام الله القائم بالأعمال الإسرائيلي الأسبق في جنوب أفريقيا أرييل سيدمان/ سفارة إسرائيل في بريتوريا



أعلنت حكومة جنوب أفريقيا القائم بالأعمال الإسرائيلي، أرييل سيدمان، شخصاً غير مرغوب فيه، وأمهلته 72 ساعة لمغادرة البلاد، فيما يعني طرده من البلاد.

انتقام الاحتلال

وردّت إسرائيل بإعتبار، شون إدوارد باينفيلدت، سفير جنوب أفريقيا لدى فلسطين، شخصاً غير مرغوب فيه أيضاً.

وقال المتحدث باسم وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، كريسبين فيري، في بيان صحفي: "يأتي هذا الإجراء الحاسم في أعقاب سلسلة من الانتهاكات غير المقبولة للأعراف والممارسات الدبلوماسية التي تشكل تهديداً مباشراً لسيادة جنوب أفريقيا".

سيادة جنوب أفريقيا

وتابع البيان: "تشمل هذه الانتهاكات لسيادة جنوب أفريقيا الاستخدام المتكرر لمنصات التواصل الاجتماعي الإسرائيلية الرسمية لشن هجمات مهينة ضد الرئيس سيريل رامافوزا، والفشل المتعمد في إبلاغ وزارة العلاقات الدولية والتعاون بالزيارات المزعومة لكبار المسؤولين الإسرائيليين".

واختتم البيان قائلاً: "نحث الحكومة الإسرائيلية على ضمان أن يحظى سلوكها الدبلوماسي المستقبلي بإظهار الاحترام للجمهورية والمبادئ الراسخة للمشاركة الدولية".

تضمن الاجتماع مناقشات حول الجهود الإسرائيلية لتقديم المساعدة في توفير المياه والزراعة والرعاية الصحية للمجتمعات في مقاطعة كيب الشرقية.

عقب الاجتماع، أدان رئيس وزراء مقاطعة كيب الشرقية أوسكار مابويان مسؤولي السفارة الإسرائيلية المتورطين، مدعياً ​​في بيان صحفي صدر في 27 يناير أن زيارتهم قوضت "الحق السيادي لجمهورية جنوب إفريقيا في إدارة شؤونها الدولية".

رداً على قرار وزارة العلاقات الدولية والتعاون، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بياناً صحفياً جاء فيه: "في أعقاب الهجمات الكاذبة التي شنتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في الساحة الدولية والخطوة الأحادية التي لا أساس لها والتي اتخذت ضد القائم بالأعمال الإسرائيلي في جنوب أفريقيا، فإن الممثل الدبلوماسي البارز لجنوب أفريقيا، الوزير شون إدوارد باينفيلدت، شخص غير مرغوب فيه ويجب عليه مغادرة إسرائيل في غضون 72 ساعة".

باينفيلدت سفير لدى دولة فلسطين وليس لدى إسرائيل!

ردّ المتحدث باسم وزارة العلاقات الدولية والتعاون، فيري، قائلاً: "شون باينفيلدت سفير لدى دولة فلسطين، وليس لدى إسرائيل. إن عرقلة إسرائيل تفرض ترتيباً عبثياً حيث يتم اعتماده من خلال الدولة نفسها التي تحتل البلد المضيف. وهذا يؤكد رفض إسرائيل احترام الإجماع الدولي بشأن قيام دولة فلسطينية".