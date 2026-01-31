ذروة ارتفاع درجات الحرارة غدًا.. ورياح محملة بالأتربة على بعض المناطق

تشهد البلاد خلال الأيام الحالية تغيرات ملحوظة في الأحوال الجوية، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وسط تحذيرات من نشاط للرياح المثيرة للأتربة في بعض المناطق، وذلك وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

كتلة هوائية صحراوية ترفع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام الحالية، مؤكدة استمرار الارتفاع في قيم درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت أن سبب ارتفاع درجات الحرارة يرجع إلىتأثر البلاد بكتلة هوائية صحراوية، إلى جانب امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بالدفء خلال فترات النهار.

ارتفاع الحرارة 4 إلى 5 درجات عن المعدلات الطبيعية

وأضافت أن هذه العوامل المناخية تسببت في ارتفاع درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين 4 و5 درجات عن المعدلات الطبيعية في هذا التوقيت من العام، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى نحو 25 درجة مئوية.

طقس مائل للحرارة نهارًا وبرودة ليلًا خاصة في الصعيد

وأشارت عضو هيئة الأرصاد إلى أن الطقس يكون مائلًا للحرارة على محافظات الصعيد خلال ساعات النهار، إلا أنه مع غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة لتصل إلى ما بين 14 و15 درجة مئوية، مما يؤدي إلى أجواء معتدلة إلى مائلة للبرودة ليلًا.

ذروة الارتفاع غدًا وانخفاض طفيف بداية من الاثنين

وأكدت أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى يوم غد، والذي يُعد ذروة الموجة الحارة، على أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض اعتبارًا من يوم الاثنين.

نشاط رياح مثير للأتربة وتحذيرات للمواطنين

ونوهت بوجود نشاط ملحوظ في حركة الرياح على بعض المناطق، قد تكون محملة بالأتربة، مطالبة المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية واتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة مرضى الحساسية والجهاز التنفسي.