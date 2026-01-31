قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء اليوم 12 من شعبان.. أوصى رسول الله بترديده 4 مرات في الصباح
الأهلي فوق الجميع | رد فعل مفاجئ من إسلام الشاطر على بيان إمام عاشور
شيماء سيف تعلن معاناتها من الوسواس القهري وتستعين بتجارب الجمهور
سقط من أعلى سطح فيلا.. رحلة نصاب الأراضي من القليوبية للشيخ زايد
مواعيد مباريات اليوم السبت 31-1-2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
بسمة وهبة تكشف عن تجربة شخصية كادت تنتهي بكارثة داخل منزلها
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 31-1-2026
Rogbid Fusion .. خاتم ذكي يتحول إلى ساعة لتتبع صحتك
لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو
سقوط 3 شهداء بينهم طفلان وإصابة 5 أخرين بنيران الاحتلال في غزة
أحمد دويدار: مفيش لاعب في الأهلي يقدر يعوض غياب أليو ديانج
تقارير أمريكية: طهران تمتلك نحو ألفي صاروخ باليستي متوسط المدى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ارتفاع في درجات الحرارة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

حالة الطقس
حالة الطقس
حسام الفقي

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة للفترة من اليوم السبت 31 يناير 2026 وحتى الأربعاء 4 فبراير 2026.

وأفادت الأرصاد بأن البلاد ستشهد طقسا باردا في الصباح الباكر، يتحول إلى دافئ نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يظل بارداً ليلاً.

ظواهر جوية مرتقبة: شبورة مائية ورياح 
حذرت الهيئة من ظهور شبورة مائية كثيفة خلال الساعات الأولى من الصباح (من 3 إلى 10 صباحا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، شمال البلاد، ووسط سيناء، بالإضافة إلى شمال الصعيد.

كما أشارت التوقعات إلى وجود نشاط ملحوظ للرياح اعتباراً من اليوم السبت وحتى الأربعاء، حيث تشمل مناطق القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد. ونبهت الهيئة إلى أن هذه الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة المتوقعة
وفقاً للبيانات، تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع الطفيف مع بداية الأسبوع قبل أن تعاود الانخفاض تدريجيا:

القاهرة والوجه البحري: تسجل العظمى يومي السبت والأحد 25 درجة مئوية، لتبدأ بالانخفاض التدريجي حتى تصل إلى 21 درجة يوم الأربعاء، مع صغرى تتراوح بين 11 و16 درجة.

السواحل الشمالية:
تشهد استقرارا نسبيا في العظمى عند 24 درجة يومي السبت والأحد، ثم تنخفض لتصل إلى 20 درجة بحلول يوم الأربعاء.

جنوب الصعيد: يظل الجو شديد الدفء نهاراً، حيث تصل العظمى إلى ذروتها يوم الاثنين بـ 29 درجة مئوية، قبل أن تتراجع إلى 27 درجة يوم الأربعاء.

شمال الصعيد: تتراوح العظمى فيه ما بين 22 و27 درجة مئوية على مدار الأيام الخمسة القادمة، مع ليالٍ باردة تنخفض فيها الحرارة إلى 9 درجات مئوية.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة الأرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار أسعار الذهب

الذهب في رحلة سقوط حر .. عيار 21 يخسر 600 جنيه الآن

الذهب

هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن

سعر الذهب

الجرام تخطى 8000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة عن الأسعار

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

شرائح SIM

مدون يستخرج 191 جرام ذهب من الأجهزة القديمة وشرائح SIM .. كيف فعل ذلك؟

طقس

الأرصاد تكشف توقعات مفاجأة في حالة طقس السبت.. ما القصة؟

يوستينا واستير

حريق الزرايب يلتهم البراءة| رحيل يوستينا وإستير يشعل الحزن في قلوب الجميع.. أول صور لجنازتهما

سيد عبد الحفيظ

تقبل العقوبات.. تفاصيل مكالمة سيد عبد الحفيظ العنيفة مع إمام عاشور

ترشيحاتنا

مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : التكامل شيء أساسي في المؤسسة وكلنا إخوات وعائلة واحدة

مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : الحقيقة الكاملة لا نستطيع الوصول إليها إنما أجزاء منها

مجدي إسحاق

مجدي إسحاق يكشف تفاصيل بداية مؤسسة مجدي يعقوب

بالصور

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق خلال 15 دقيقة

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية
هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية
هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية

التوقيت الأمثل لشرب الماء قبل الأكل أم بعده؟ .. استشاري تغذية يجيب| فيديو

قبل الأكل أم بعده؟ دليلك العلمي لشرب الماء الصحي
قبل الأكل أم بعده؟ دليلك العلمي لشرب الماء الصحي
قبل الأكل أم بعده؟ دليلك العلمي لشرب الماء الصحي

فيديو

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

يسرا اللوزي

يسرا اللوزي: يوسف شاهين صاحب الفضل في دخولي عالم السينما والفن |فيديو

قبل الأكل أم بعده؟ دليلك العلمي لشرب الماء الصحي

التوقيت الأمثل لشرب الماء قبل الأكل أم بعده؟ .. استشاري تغذية يجيب| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد