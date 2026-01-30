الأنبا صليب يرسم 27 شماسًا جديدًا بميت غمر لدعم الخدمة القروية

صلى نيافة الأنبا صليب، أسقف إيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، القداس الإلهي بكنيسة القديس لعازر بمدافن ميت غمر.

رسامة شمامسة جدد

وعقب صلاة الصلح، صلى نيافته صلوات رسامة ٢٧ شماسًا جديدًا في رتبة إبصالتس (مرتل)، وجميعهم من المناطق والقرى التي لا توجد بها كنائس، وهي: ميت الفرماوي، والدبونية، والصافورية، وذلك في إطار تشجيع خدمة التربية الكنسية وخدمة الألحان بالمناطق القروية.

وأكد نيافته خلال الرسامة على أهمية دور الشمامسة في التعليم الكنسي وحفظ التراث الليتورجي، خاصة في القرى المحرومة من وجود كنائس، مشددًا على أن الخدمة تبدأ بالالتزام الروحي والسلوك المسيحي قبل الصوت والترتيل.

وعقب انتهاء القداس، التقى نيافته بالشمامسة الجدد وأسرهم، وقدم لهم كلمات تشجيع وتوجيه أبوي، متمنيًا لهم خدمة مثمرة لمجد اسم الله وبنيان الكنيسة.