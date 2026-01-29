قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الكنيسة الكاثوليكية تستقبل اليوم السادس من أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس

أسبوع الصلاة من أجل الوحدة
أسبوع الصلاة من أجل الوحدة
ميرنا رزق

استقبلت اليوم، الكنيسة الكاثوليكية بمصر، ممثلة في الكنيسة الكلدانية، اليوم السادس من أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس، وذلك بكاتدرائية بازيليك ومزار العذراء سيدة فاتيما، بمصر الجديدة.

أسبوع الصلاة من أجل الوحدة

ترأس الصلوات سيادة الخورأسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان، ورئيس الطائفة بمصر، بمشاركة سيادة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، وسيادة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، ونيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، وعضو اللجنة التنفيذية، بمجلس كنائس الشرق الأوسط.

شارك أيضًا الأب يوحنا سعد، عضو لجنة الرعاة والقسوس، بمجلس كنائس مصر، وعضو لجنة أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس، والأب نبيل رفول، راعي كنيسة مار مارون، بمصر الجديدة، ورئيس الرسالة، والبطركخانة المارونية بمصر، والإيكونوموس رفيق جريش، راعي كنيسة القديس كيرلس للروم الملكيين الكاثوليك، بمصر الجديدة، والأب مايكل سليم الفرنسيسكاني، والأخوات الراهبات، والمهندس عصام عياد، عضو لجنة أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس.

كذلك، حضر اليوم الدكتور ميشال عبس، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والقس يشوع يعقوب، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، بالإضافة إلى ممثلي مختلف العائلات الكنسية.

تضمنت الصلوات قراءات من الكتاب المقدس، والترانيم الروحية من التراث الليتورجي الكلداني، كما ألقى سيادة الخورأسقف بولس ساتي عظة احتوت على معاني المناسبة قائلًا: نحن مجتمعون اليوم لنصلي، ونطلب من ربنا أن نكون متحدين دائمًا، بالإضافة إلى تلاوة قانون الإيمان.

يأتي أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين لهذا العام، تحت شعار "جَسَدٌ وَاحِدٌ، وَرُوحٌ وَاحِدٌ، كَمَا دُعِيتُمْ أَيْضًا فِي رَجَاءِ دَعْوَتِكُمُ الْوَاحِدِ." (أف 4: 4)، برعاية مجلس كنائس الشرق الأوسط، ومجلس كنائس مصر.

تُقام لقاءات أسبوع الصلاة على مدار تسعة أيام، في الفترة من الثاني والعشرين، وحتى الحادي والثلاثين من يناير الجاري، بمشاركة العائلات الكنسية الخمس في مصر، وهي: الكنيسة الكاثوليكية، والكنيسة الأرثوذكسية، والكنائس الأرثوذكسية الشرقية، والكنيسة الإنجيلية، والكنيسة الأسقفية.

الجدير بالذكر أن دائرة تعزيز الوحدة المسيحية بالفاتيكان، بالتعاون مع لجنة الإيمان والنظام بمجلس الكنائس العالمي، هما الجهتان المعنيتان سنويًا باختيار شعار الأسبوع، والقراءات الكتابية الخاصة به.

الكنيسة الكنيسة الكاثوليكية بمصر الكنيسة الكلدانية أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس

