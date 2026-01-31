ارتفاع درجات الحرارة مستمر وذروته غدا.. الأرصاد الجوية توضح

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة الحالية.

وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد استمرار في ارتفاع قيم درجات الحرارة، نتيجة وجود كتلة هوائية صحراوية وامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

واضاف أن تلك العوامل تعمل على زيادة درجات الحرارة بفارق 4 أو 5 درجات عن المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت، وتسجل درجة الحرارة 25 درجة على القاهرة الكبرى.

ولفتت إلى أن الطقس مائل للحرارة في محافظات الصعيد، ولكن مع غياب أشعة الشمس تنخفض درجة الحرارة لتصل إلى 14 أو 15 درجة، مشيرة إلى أن اجواء فترة تتأثر أيضا بتلك العوامل.

وأشارت إلى أن ارتفاع درجة الحرارة مستمرة حتى غدا، ولكن مع يوم الاتنين ستنخفض درجات الحرارة ولكن ليس بشكل ملحوظ، منوهه بأن غدا ستكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة.

ونوهت لوجود نشاط في حركة الرياح التي قد تكون محملة بالأتربة، مشددة على متابعة