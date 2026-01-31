طقس متقلب |الأرصاد تحذر: ارتفاع مؤقت في الحرارة ورياح محملة بالأتربة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإدارية العليا تحدد حالات حصول الموظف على أجر إضافي أو أيام بديلة
من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد
الصدارة قبل الحسابات فى مباراة يانج أفريكانز.. كيف يخطط الأهلي لحسم التأهل مبكرًا؟
انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب
بينهم أطفال.. استشهاد 11 فلسطينيا جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة
أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم
الكواليس الكاملة من الأهلي .. هل وقع المالي أليو ديانج لـ فالنسيا الإسباني ؟
تاريخ مواجهات الأهلي ضد يانج أفريكانز التنزاني.. تفوق المارد الأحمر
اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة المصرى والزمالك في الكونفدرالية
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 31 يناير 2026
خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر
مدبولي يتفقد مشروعات التنمية والخدمات بالمنيا لمتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع
حذر الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ ، من ارتفاع درجات الحرارة بشكل مؤقت اليوم السبت مع رياح جنوبية جافة مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة ، نافيا وجود أى ظواهر جوية من أمطار أوشبورة .


حالة الطقس اليوم


ومن جانبها ، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة للفترة من اليوم السبت 31 يناير 2026 وحتى الأربعاء 4 فبراير 2026.

 

وأفادت الأرصاد بأن البلاد ستشهد طقسا باردا في الصباح الباكر، يتحول إلى دافئ نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يظل بارداً ليلاً.

وحذرت الهيئة من ظهور شبورة مائية كثيفة خلال الساعات الأولى من الصباح (من 3 إلى 10 صباحا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، شمال البلاد، ووسط سيناء، بالإضافة إلى شمال الصعيد.

رياح مثيرة للأتربة

كما أشارت التوقعات إلى وجود نشاط ملحوظ للرياح اعتباراً من اليوم السبت وحتى الأربعاء، حيث تشمل مناطق القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد. ونبهت الهيئة إلى أن هذه الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية.وفقاً للبيانات، تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع الطفيف مع بداية الأسبوع قبل أن تعاود الانخفاض تدريجيا:

القاهرة والوجه البحري: تسجل العظمى يومي السبت والأحد 25 درجة مئوية، لتبدأ بالانخفاض التدريجي حتى تصل إلى 21 درجة يوم الأربعاء، مع صغرى تتراوح بين 11 و16 درجة.

السواحل الشمالية:


تشهد استقرارا نسبيا في العظمى عند 24 درجة يومي السبت والأحد، ثم تنخفض لتصل إلى 20 درجة بحلول يوم الأربعاء.

جنوب الصعيد: يظل الجو شديد الدفء نهاراً، حيث تصل العظمى إلى ذروتها يوم الاثنين بـ 29 درجة مئوية، قبل أن تتراجع إلى 27 درجة يوم الأربعاء.

شمال الصعيد: تتراوح العظمى فيه ما بين 22 و27 درجة مئوية على مدار الأيام الخمسة القادمة، مع ليالٍ باردة تنخفض فيها الحرارة إلى 9 درجات مئوية.

درجات الحرارة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 25 16
العاصمة الادارية 24 15
6 أكتوبر 25 14
بنهــــا 24 15
دمنهور 23 14
وادى النطرون 24 14
كفر الشيخ 25 15
بلطيم 25 14
المنصورة 25 15
الزقازيق 25 16
شبين الكوم 24 15
طنطا 24 15
دمياط 24 14
بورسعيد 25 16
الإسماعيلية 27 14
السويس 25 15
العريش 27 14
رفح 26 13
رأس سدر 25 12
نخل 25 11
كاترين 20 06
الطور 24 12
طابا 23 12
شرم الشيخ 26 16
الغردقة 26 15
الاسكندرية 25 14
العلمين 24 14
مطروح 24 13
السلوم 23 14
سيوة 26 11
رأس غارب 28 13
سفاجا 26 12
مرسى علم 27 13
شلاتين 27 16
حلايب 24 18
أبو رماد 25 16
مرسى حميرة 27 16
أبــــــرق 27 15
جبل علبة 26 15
رأس حدربة 25 17
الفيوم 26 12
بنى سويف 26 12
المنيا 26 11
أسيوط 28 12
سوهاج 28 12
قنا 28 12
الأقصر 29 13
أسوان 29 14
الوادى الجديد 28 08
أبوسمبل 27 13

المزيد

