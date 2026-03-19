حي جنوب الغردقة يوقف أعمال بناء رووف مخالف ويصادر المعدات بمنطقة المدارس

يواصل حي جنوب الغردقة جهوده للتصدي لمخالفات البناء، حيث أوقف أعمال إنشاء رووف مخالف بمنطقة المدارس، وصادر المعدات المستخدمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر محمد حماية رئيس مدينة الغردقة، بضرورة فرض هيبة القانون ومنع البناء العشوائي.

وجاءت الحملة بتكليف من اللواء أحمد جبر، رئيس الحي، لقسم التنظيم والتعديات ومساعد رئيس الحي، حيث تم رصد شروع مالك أحد العقارات في تنفيذ أعمال بناء رووف دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

وأكد رئيس الحي أنه تم إيقاف الأعمال المخالفة على الفور، مع مصادرة كافة المعدات المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات.

وشدد اللواء أحمد جبر على أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء، حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان الالتزام بالتخطيط العمراني للمدينة، مشيرًا إلى استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة لرصد أي محاولات للبناء المخالف والتعامل معها في مهدها.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة متكاملة تنفذها الأجهزة التنفيذية بمدينة الغردقة للحد من مخالفات البناء، والحفاظ على النسق الحضاري للمدينة.