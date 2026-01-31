حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

أعلنت الفنانة داليا البحيري خضوعها مؤخرًا لعملية تجميل تضمنت شد الوجه والرقبة والجفون، مؤكدة شعورها بسعادة كبيرة بالنتيجة النهائية التي ظهرت بوضوح على ملامحها بعد الجراحة.

وأشارت داليا البحيري إلى أن قرارها جاء بعدما لاحظت ظهور بعض علامات التقدم في العمر، خاصة في منطقتي الوجه والرقبة، موضحة أن تعليقات المحيطين بها عقب العملية كانت إيجابية ومشجعة.

وشاركت داليا البحيري متابعيها مقاطع مصورة رصدت من خلالها مراحل خضوعها للجراحة، بدءًا من التحضيرات الأولى وحتى الكشف عن النتيجة النهائية، حيث بدت الفروق واضحة مقارنة بإطلالاتها السابقة.

عملية تجميل داليا البحيري

وخلال الفيديو، علّقت داليا البحيري قائلة: “تفتكروا هصغر كام سنة؟ أنا مش من الناس اللي بتحب تغير شكلها، لكن من سنتين أو تلاتة أي حد يشوفني، خصوصًا عند العين والرقبة، يقول إني باينة تعبانة أو مرهقة”.

وأضافت بحماس: "الناس شايفة إني صغرت وبقيت شبه شكلي في فيلم سنة أولى نصب، وأنا حاسة إني لسه صغيرة"