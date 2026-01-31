قوات الاحتلال تغلق منطقة باب الزاوية بالخليل لتأمين اقتحام المستوطنين.. التفاصيل

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن الضفة الغربية تشهد تصعيدًا خطيرًا ومتوازيًا مع القصف المكثف الذي يتعرض له قطاع غزة، حيث كثّف المستوطنون وقوات الاحتلال من اعتداءاتهم واقتحاماتهم في عدد واسع من المناطق الفلسطينية، في مشهد يعكس اتساع رقعة التوتر والانتهاكات بحق المدنيين.

وأوضحت أن مدينة الخليل شهدت إغلاقات مشددة في منطقة باب الزاوية وشارع دائرة السابع، بهدف تأمين اقتحامات للمستوطنين إلى مواقع أثرية، ما أجبر أصحاب المحال التجارية على الإغلاق القسري.

وأضافت “السلامين”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رعد عبد المجيد، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال فرّقت المواطنين الفلسطينيين باستخدام قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، لتأمين حماية كاملة للمستوطنين خلال اقتحاماتهم، بالتزامن مع اعتداءات متكررة على تجمعات فلسطينية عدة.

وأشارت إلى أن قرية سنجل شمال رام الله تعرضت لهجوم من المستوطنين الذين رَعَوا أغنامهم قرب منازل المواطنين، وهو ما تكرر أيضًا في وادي عمار بقرية ترمسعيا، إضافة إلى اقتحام قرية المغير والاستيلاء على غرفة زراعية.

وأكدت مراسلة «القاهرة الإخبارية» أن المستوطنين أضرموا النيران في أحد المساكن الفلسطينية بتجمع المَعازي جبع، قبل أن يتمكن الأهالي من إخمادها، في وقت صعّدت فيه قوات الاحتلال من عمليات الاقتحام والاعتقال، حيث اعتُقل ما لا يقل عن 15 فلسطينيًا من قرية عزون، إلى جانب اعتقالات في بلدتي طمون وطمبس.

ولفتت ولاء السلامين إلى أن الاعتداءات طالت كذلك التجمعات البدوية، لا سيما في منطقة شلال العوجا بالأغوار، حيث أُجبرت عشرات العائلات الفلسطينية على النزوح القسري نتيجة الاعتداءات المتكررة للمستوطنين.

ونوهت إلى أن منظمات حقوقية فلسطينية تؤكد أن 79 عائلة على الأقل أُجبرت على الرحيل من التجمع ذاته، في ظل غياب أي حماية دولية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

