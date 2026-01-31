قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلومبيرج: تراجع أسعار الكاكاو يخفف الضغوط عن صناع الشوكولاتة
تخفيضات كبيرة.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات
28 شهيدًا في غزة منذ صباح اليوم السبت.. مجزرة جديدة للاحتلال
الغاز يحاصر منزلًا في سوهاج.. إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بحالات اختناق
رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بني حسن الشروق بالمنيا
محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%
مقرب لرئيس وزراء الهند يقترح حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال
سويلم: محمية نيانديونغو بكيجالي نموذج للحلول القائمة على الطبيعة في الإدارة الحضرية
أهالي قرية محلة أبوعلي يودعون المطرب الشعبي طارق شحتة .. صور
بعد الاختفاء تحت الأرض.. ظهور مفاجئ للمرشد الإيراني في قبر الخميني
طعنة أنهت حلم طالب حقوق | صديقه: المشاجرة تجددت بمكالمة واستدراج
انطلاق أولمبياد المحافظات الحدودية بالوادي الجديد.. غدًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قوات الاحتلال تغلق منطقة باب الزاوية بالخليل لتأمين اقتحام المستوطنين.. التفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن الضفة الغربية تشهد تصعيدًا خطيرًا ومتوازيًا مع القصف المكثف الذي يتعرض له قطاع غزة، حيث كثّف المستوطنون وقوات الاحتلال من اعتداءاتهم واقتحاماتهم في عدد واسع من المناطق الفلسطينية، في مشهد يعكس اتساع رقعة التوتر والانتهاكات بحق المدنيين.

وأوضحت أن مدينة الخليل شهدت إغلاقات مشددة في منطقة باب الزاوية وشارع دائرة السابع، بهدف تأمين اقتحامات للمستوطنين إلى مواقع أثرية، ما أجبر أصحاب المحال التجارية على الإغلاق القسري.

وأضافت “السلامين”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رعد عبد المجيد، على شاشة "القاهرة الإخبارية"،  أن قوات الاحتلال فرّقت المواطنين الفلسطينيين باستخدام قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، لتأمين حماية كاملة للمستوطنين خلال اقتحاماتهم، بالتزامن مع اعتداءات متكررة على تجمعات فلسطينية عدة.

وأشارت إلى أن قرية سنجل شمال رام الله تعرضت لهجوم من المستوطنين الذين رَعَوا أغنامهم قرب منازل المواطنين، وهو ما تكرر أيضًا في وادي عمار بقرية ترمسعيا، إضافة إلى اقتحام قرية المغير والاستيلاء على غرفة زراعية.

وأكدت مراسلة «القاهرة الإخبارية» أن المستوطنين أضرموا النيران في أحد المساكن الفلسطينية بتجمع المَعازي جبع، قبل أن يتمكن الأهالي من إخمادها، في وقت صعّدت فيه قوات الاحتلال من عمليات الاقتحام والاعتقال، حيث اعتُقل ما لا يقل عن 15 فلسطينيًا من قرية عزون، إلى جانب اعتقالات في بلدتي طمون وطمبس.

ولفتت ولاء السلامين إلى أن الاعتداءات طالت كذلك التجمعات البدوية، لا سيما في منطقة شلال العوجا بالأغوار، حيث أُجبرت عشرات العائلات الفلسطينية على النزوح القسري نتيجة الاعتداءات المتكررة للمستوطنين.

ونوهت إلى أن منظمات حقوقية فلسطينية تؤكد أن 79 عائلة على الأقل أُجبرت على الرحيل من التجمع ذاته، في ظل غياب أي حماية دولية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
 

الاحتلال الضفة الغربية المدنيين غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

جثة بالبحيرة

بسبب خلافات أسرية.. زوجة تنهي حياة زوجها بـ "مقص" في البحيرة

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 31-1-2026

ترشيحاتنا

دولة التلاوة

"دولة التلاوة".. تعرف على آخر تفاصيل المسابقة والمفاجأة الاستثنائية للأطفال

افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني

وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يفتتحان النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني

محافظ بورسعيد يستقبل وزير الأوقاف لافتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال الديني

محافظ بورسعيد يستقبل وزير الأوقاف لافتتاح النسخة التاسعة من المسابقة الدولية للقرآن الكريم

بالصور

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026

التنفيذ 75٪.. استمرار أعمال إنشاء مستشفى أبو كبير المركزي بتكلفة 800 مليون جنيه

مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد