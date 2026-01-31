عصام خليل يرفع مذكرة عاجلة لرصف شوارع شرق القاهرة وحماية الطلاب

تقدّم الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المصريين الأحرار، بمذكرة عاجلة إلى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، طالب فيها بإدراج مجموعة من الشوارع والمحاور الحيوية بشرق العاصمة ضمن خطة الرصف والتطوير العاجلة، ووجه المحافظ الجهات المختصة للعمل.

وأشار "خليل"، إلى أن شارع "إبراهيم عبد الرازق" وامتداد "عين شمس" وصولاً إلى منطقة "النعام" يعانيان من تهالك شديد يعرقل حركة السيارات ويعيق السيولة المرورية في منطقة مكتظة بالسكان، مؤكداً ضرورة بدء أعمال الرصف والتأهيل على الفور لضمان سلامة المواطنين.

كما وجّه النائب عصام خليل، الانتباه إلى الشوارع المحيطة بالمجمعات التعليمية، مطالباً برصف وإنارة شارع "غرب السكة" الممتد من مترو الحلمية حتى حمامات القبة، وشارع "نخلة المطيعي" بمصر الجديدة (بجوار مدرسة جمال عبد الناصر)، لتوفير الحماية والأمن للطلاب وتخفيف المعاناة عن الأهالي، مشدداً على أن هذه المحاور تخدم آلاف الطلاب يومياً لكنها غير مهيأة بشكل آمن.

كما تطرق "خليل"، إلى أزمة التكدس في ميدان الحلمية، مقترحاً خطة مرور متكاملة تشمل تأسيس وحدة تنظيمية ونقاط متابعة مرورية ثابتة لضمان السيولة ومنع الاختناقات خلال أوقات الذروة الدراسية، بما يضمن وصول الطلاب إلى مدارسهم دون تأخير.

واختتم النائب عصام خليل، مذكرته بالتأكيد على أن هذه المطالب تأتي استجابة لشكاوى المواطنين الميدانية، داعياً الجهات التنفيذية بالأحياء المختصة (عين شمس، النزهة، مصر الجديدة، الزيتون) إلى سرعة التحرك وبدء أعمال الرصف والتطوير الفوري للمحاور الحيوية.

واثني رئيس حزب المصريين الأحرار علي جهود محافظ القاهرة للتحرك الفوري والتعاون مع النواب لتحقيق أفضل خدمات المواطنين.