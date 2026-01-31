قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات الإسكان والتقنين للمستفيدين بمحافظة المنيا
مجلة Four Four Two تضع حسن شحاتة ضمن أفضل 100 مدرب كرة قدم في التاريخ
طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس
محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد.. مواجهة نيوكاسل فرصة لصناعة التاريخ مع ليفربول
موعد أول يوم رمضان 2026.. الأربعاء أم الخميس؟
مكنة الجبنة قطعت أيدها | طالبة جامعية تستغيث من سوبر ماركت شهير .. القصة الكاملة
صحة غزة: 29 شهيدا اليوم.. وإسرائيل تستأنف مجازرها بحجة خرق وقف إطلاق النار
فيديو.. اشتباكات بين متظاهرين و عناصر الهجرة والجمارك الأمريكية
الزمالك بالزي البديل والمصري بـ الأبيض | تفاصيل الاجتماع الفني
فيفا يلوح بالعقوبات.. تهديد للدول المقاطعة لكأس العالم 2026
بدء إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية رغم إقرار مجلس الشيوخ اتفاق التمويل
إيران: الشائعة حول اغتيال قائد البحرية التابعة للحرس الثوري كاذبة
فيفا يلوح بالعقوبات.. تهديد للدول المقاطعة لكأس العالم 2026

قبل أشهر قليلة من انطلاق أكبر مهرجان كروي في العالم يلوح شبح العقوبات في سماء كأس العالم 2026، بعد تحذيرات فيفا من توقيع عقوبات على أي دولة تقرر مقاطعة البطولة بسبب التوترات السياسية مع الولايات المتحدة.

وكشفت تقارير صحفية ألمانية عن عقوبات محتملة قد يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على الدول التي قد تتجه إلى مقاطعة بطولة كأس العالم 2026 على خلفية التوترات السياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

تهديدات فيفا للدول المقاطعة
ووفقًا لما نشرته صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية فإن فيفا يدرس توقيع عقوبات صارمة على أي دولة تقاطع منافسات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في يونيو المقبل بكل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بسبب الخلافات السياسية مع الإدارة الأمريكية ورئيسها الحالي دونالد ترامب.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه العقوبات قد تصل إلى الاستبعاد من المشاركة أو فرض إجراءات قانونية، في ظل تمسك الاتحاد الدولي لكرة القدم بموقفه الرافض لزج السياسة في شؤون اللعبة، وهو ما أكده جياني إنفانتينو رئيس فيفا مشددًا على أن السياسة الخارجية ليست ضمن اختصاص كرة القدم.

مخاوف خارج المستطيل الأخضر
ورغم ترقب جماهير كرة القدم حول العالم لانطلاق مونديال جديد يُعد الأكبر في تاريخ البطولة، بمشاركة نخبة منتخبات العالم، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة خارج المستطيل الأخضر، خاصة فيما يتعلق بمدى جاهزية الولايات المتحدة لاستضافة الحدث في ظل الأوضاع السياسية الراهنة.

قرارات أمريكية مثيرة للجدل
ومنذ بداية الولاية الثانية لدونالد ترامب في يناير 2025، اتخذت الإدارة الأمريكية عدة قرارات أثارت جدلًا واسعًا على المستويين السياسي والدولي، أبرزها ما يتعلق بسياسات الهجرة والتدخلات الخارجية.
وشهدت الفترة الماضية تنفيذ عمليات عسكرية في فنزويلا ونيجيريا، إلى جانب تهديدات بالتدخل في دول أخرى مثل المكسيك وكولومبيا وإيران.

كما عبر ترامب عن رغبته في ضم جزيرة جرينلاند، الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي التابع للدنمارك، إلى الولايات المتحدة، مبررًا ذلك بدواعٍ تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، وهو ما زاد من حدة التوترات الدولية المحيطة بتنظيم كأس العالم.

