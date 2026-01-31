الأنبا دوماديوس يدشن كنيسة "ونس الأقصري" بمدينة 6 أكتوبر

دشن نيافة الأنبا دوماديوس أسقف إيبارشية ٦ أكتوبر وأوسيم، كنيسة الشهيد ونس الأقصري بمدينة ٦ أكتوبر، وشاركه صلوات التدشين والقداس الذي تلاها، عدد كبير من الآباء مجمع كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، وأعداد من الشعب.

تدشين كنيسة

ودُشن المذبح الرئيسي على اسم الشهيد ونس الأقصري، والمذبح البحري على اسم السيدة العذراء، والمذبح القبلي على اسم رئيس الملائكة ميخائيل، كما دشن نيافته شرقيات الهيكل البانطوكراتور (حضن الآب)، إلى جانب تدشين أيقونات الكنيسة.

وفي السياق ذاته، صلى نيافته عقب صلاة الصلح، صلوات رسامة الأب القس إسطفانوس عادل، كاهن الكنيسة ذاتها قمصًا.