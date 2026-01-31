قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21
كتل هوائية صحراوية وأتربة ورياح.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الساعات المقبلة
رئيس الوزراء يفتتح أول فنادق بجامعة المنيا
مصر: انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار بغزة تهدد المسار السياسي
رفض يشترى لها علبة سجاير .. والدة قتيل البحيرة تفجر مفاجأة بشأن الزوجة المتهمة
بالأسماء ورقم الجلوس .. محافظ الغربية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 87.27%
صحة غزة: استشهاد 31 شخصاً في هجمات الجيش الاحتلال على القطاع
إلغاء فترات التوقف لشرب المياه في المسابقات المحلية
لأول مرة.. محمد صلاح وهالاند بين كبار دافعي الضرائب في بريطانيا
دوري أبطال أفريقيا.. ديانج يتعادل لـ الأهلي أمام يانج أفريكانز بالدقيقة 60
رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا
وزير الخارجية يلتقي بممثلي منظمات ومكاتب الاتحاد الأفريقي في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الأوقاف: الإساءة للرسول جريمة دولية وازدراء الأديان يشعل الفتن

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أكدت وزارة الأوقاف، عبر منصتها الإلكترونية الرسمية، أن الإساءة إلى رسول الله ﷺ تُعد جريمة قانونية مكتملة الأركان وفق المعايير القانونية الدولية، وتصنف ضمن جرائم خطاب الكراهية والتحريض، لما تمثله من اعتداء مباشر على المشاعر الدينية لمئات الملايين من المسلمين، وانتهاك واضح للنظام العام والسلم المجتمعي، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تغليفها بادعاءات زائفة تتعلق بحرية التعبير.

وأوضحت الوزارة أن ما يشهده العالم في ظل العولمة الرقمية والانفتاح الإعلامي غير المسبوق أدى إلى تآكل مفاهيم السيادة والخصوصية الثقافية، الأمر الذي سمح بانتشار محتوى مسيء للرموز الدينية عبر المنصات الإلكترونية.

وأكدت أن هذه الممارسات لا تندرج تحت إطار الإبداع أو النقد، بل تمثل تحريضًا متعمدًا على الكراهية الدينية، واستفزازًا ممنهجًا من شأنه تقويض أسس التعايش السلمي بين الشعوب.

وشددت وزارة الأوقاف على أن القانون، في تطوره الإنساني، وضع حدودًا فاصلة بين حرية الرأي المشروعة وخطاب الكراهية، مشيرة إلى أن ازدراء الأديان، وعلى رأسها الإساءة للنبي محمد ﷺ، يخرج صراحة من نطاق الحماية القانونية، لما يحمله من تهديد للأمن النفسي والاجتماعي، وقد يتسبب في إشعال الفتن وزعزعة الاستقرار، وهو ما أكدته تشريعات وطنية ودولية متعددة.

وأضافت الوزارة أن جريمة الاستهزاء بالرسول ﷺ تمثل انتهاكًا مزدوجًا، فهي اعتداء على حرية الاعتقاد التي تكفلها المواثيق الدولية، وفي الوقت نفسه اعتداء على النظام العام والآداب العامة، لكونها تستهدف رمزًا دينيًا يشكل مرجعية أخلاقية وروحية لمجتمع إنساني واسع، وهو ما تنبهت إليه القوانين المقارنة في العديد من الدول، التي جرّمت التحريض الديني والإساءة للمعتقدات لما لها من أثر مدمر على السلم المجتمعي.

وأكدت وزارة الأوقاف أن التصدي لهذه الإساءات يتطلب استراتيجية متكاملة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية:
أولها المسار القانوني من خلال تفعيل القوانين الوطنية بحزم، وتعزيز التعاون القضائي الدولي لملاحقة جرائم الكراهية الإلكترونية العابرة للحدود، والتنسيق مع المنصات الرقمية الكبرى للحد من المحتوى المحرض.

وثانيها المسار الدبلوماسي عبر تحرك جماعي منظم للمؤسسات الإسلامية والدول المعنية داخل المحافل الدولية، وتقديم شكاوى رسمية، وبناء تحالفات مع الجهات المدافعة عن حرية العقيدة واحترام التنوع الديني.

وثالثها المسار الحضاري والثقافي القائم على التعريف بشخصية الرسول ﷺ الحقيقية، ونشر سيرته وأخلاقه بلغة العصر، وإبراز رسالته القائمة على الرحمة والعدل والإنسانية.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها  على أن مقام النبوة محفوظ بعصمة الله، وأن الإساءة لا تنال من مكانة الرسول ﷺ بقدر ما تكشف عن فقر معرفي وأخلاقي لدى المسيئين.

وشددت على أن واجب المسلمين هو الاقتداء بحكمة النبي ﷺ في مواجهة الإساءة، وعدم الانجرار إلى ردود أفعال منفعلة، مع التمسك بالقانون، والعمل الحضاري الواعي، وترجمة القيم النبوية إلى واقع عملي يعكس سماحة الإسلام وعظم رسالته، امتثالًا لقوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾.

وزارة الأوقاف الإساءة للرسول خطاب كراهية جريمة دولية

