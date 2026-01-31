غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقي الإعانة الشهرية

وجَّه الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، المشرف على بيت الزكاة والصدقات، رئيس مجلس الأمناء بصرف ٥٠٠ جنيه إضافية على الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم الشهري، بمناسبة شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

أعلن «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم السبت الموافق 31 من يناير 2026م، عن بدء صرف الإعانة الشهرية للمستحقين عن شهر فبراير 2026م، متضمنة منحة شهر رمضان، لمساعدة هؤلاء المستحقين على تحمل أعباء الحياة ومواجهة الغلاء، ويبدأ الصرف غدًا الأحد من مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

أشار «بيت الزكاة والصدقات» أن صرف الإعانة الشهرية يندرج تحت برنامج «سند» لمد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها، كما يقدم البيت مساعدات متنوعة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكفالة الأيتام وتيسير الزواج وعلاج المرضى، الذين لا يستطيعون الحصول على خدمات علاجية أو ليس لديهم تأمين صحي.