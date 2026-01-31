هادي لا يحب المذاكرة.. ندوة تفاعلية للأطفال بجناح مجلس الشئون الإسلامية بمعرض الكتاب

واصل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فعالياته بجناحه الخاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، برعاية من الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وبإشراف الأستاذ الدكتور أحمد نبوي - الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبمشاركة الدكتورة هدى حميد - مدير إدارة التحرير والنشر ومسئولة ملف الطفل بوزارة الأوقاف.

وفي هذا السياق، عقد المجلس ندوة تفاعلية للأطفال بعنوان «هادي لا يحب المذاكرة»، ضمن فعاليات برنامج «مجلس لكل طفل»، وافتُتحت الندوة بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ محمد حسن الصعيدي، أعقبها تقديم عرض مسرحي للعرائس، قدمته الفنانة رحمة محجوب، فنانة العرائس، في عرض متميز يعكس حرص وزارة الأوقاف على دعم مواهب الأطفال، وتنمية قدراتهم التعبيرية، وتحفيزهم على الجد والاجتهاد والمثابرة، من خلال أساليب فنية مبتكرة.

كما استعرضت خلال الندوة تجربتها مع المسرح المحمول للعرائس، موضحة دوره في الوصول إلى الأطفال في مختلف الأماكن، وقدرته على توصيل القيم التعليمية والسلوكية بأسلوب شيق، يسهم في تنمية الخيال، وصقل المواهب، وبناء شخصية الطفل بناءً متوازنًا.

ويأتي تنظيم هذه الندوة ضمن سلسلة من الفعاليات الثقافية والتربوية التي يقدمها جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تأكيدًا لالتزامه بدعم قضايا الطفل، وإتاحة مساحات آمنة ومبدعة للأطفال للمشاركة الفاعلة في الأنشطة الثقافية، بما يعزز دور الثقافة في بناء الإنسان منذ الصغر.