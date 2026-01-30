فن اختيار شريك الحياة.. توافد الزوار على حفل توقيع كتاب «قبل المأذون» بمعرض الكتاب.. صور

توافدت أعداد كبيرة من محبي الدكتورة آمال ابراهيم، رئيس مجلس الأسرة العربية للتنمية واستشاري العلاقات الأسرية، لحضور حفل توقيعها كتاب «قبل المأذون»، الذي أقيم اليوم الجمعة، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ57.



كشفت الدكتورة آمال ابراهيم، خلال حفل التوقيع، عن تفاصيل كتابها الجديد، الذي يعتبره الخبراء مُرشدًا للعلاقات الأسرية قبل قرار الزواج وكذلك الطلاق، أوضحت الدكتورة آمال: أن فكرة الكتاب جاءت من مبادرتها المجتمعية «رخصة القيادة الأسرية»، والتي كانت تهدف إلى تأهيل المقبلين على الزواج من خلال تدريب عملي على مفاهيم جوهرية، منها: كيف تختار؟ وكيف تفهم؟ وكيف تدير الخلاف؟ وكيف تبدأ علاقة مبنية على الوعي لا على الأمل فقط؟.

ستة فصول أساسية

وأضافت أنه على مدار ثلاث سنوات كانت تجمع التساؤلات من المترددين على العيادة، والتي كشفت عن مطالب الناس قبل كتب الكتاب، ويتكون الكتاب، الصادر عن دار سما للطباعة والنشر، من ستة فصول أساسية تتضمن تدريبات واختبارات تطبيقية، وهو رحلة من الداخل إلى الخارج، من فهم الذات إلى اختيار الشريك.

معايير اختيار شريك الحياة

وأضافت: يجيب الفصل الأول عن تساؤلات حول كيفية تغيّر معايير اختيار شريك الحياة بعد دخول عصر السوشيال ميديا، التي غيّرت شكل الحب والارتباط، كما يطرح أسئلة مثل: هل نختار بصدق؟ أم أن هناك حالة هروب من الوحدة؟.

طبيعة الخلافات الأسرية

وتابعت: أما الفصل الثاني فيتناول فهم طبيعة الخلافات الأسرية، والتي ترى الدكتورة آمال أنها ليست نهاية المطاف، بل أحيانًا تكون بداية الحياة الحقيقية، من خلال الإجابة عن تساؤلات: لماذا نختلف؟ وكيف نتصالح دون كسر الإرادة؟

أنواع الخلافات وأسبابها

وواصلت: ويفند الفصل الثالث أنواع الخلافات وأسبابها، والبحث في خلفياتها، والتي كثيرًا ما تكون ناتجة عن الخلفيات النفسية أو القيم أو التربية والنشأة، مع سرد بعض أشهر أنواع الصدام داخل البيوت.

فهم الذات أولى خطوات الحب الحقيقي

وأكملت: كما يكشف الفصل الرابع عن أهمية فهم الذات كأولى خطوات الحب الحقيقي، ومعرفة النفس قبل الوقوع في الحب، ويقدم معلومات تساعد القارئ على الاقتراب من ذاته وجراحه واحتياجاته قبل الانشغال بالآخرين.

كيف يمكن إخماد الخلافات

وذكرت أن الفصل الخامس يشرح تفاصيل الشرارة الأولى لاشتعال الخلاف في لحظة صغيرة بين الزوجين، وكيف يصبح كل شيء قابلًا للتغيير، وما الذي يتسبب في إشعال الخلاف فجأة، وكيف يمكن إخماد تلك النيران.

متى نستمر في العلاقة ومتى ننهيها

واستطردت: أما الفصل السادس فيجيب عن سؤال: متى نرفع الأعلام السوداء؟ إذ إن الإشارات الحمراء في العلاقة ليست واضحة دائمًا، ويشرح متى نستمر في العلاقة ومتى ننهيها.



وختمت: أخيرًا، يكشف الكتاب عن اختبارات وتمارين عملية تساعد كل شخص على تقييم علاقته بصدق، إلى جانب أوراق حوارية بين الشريكين لفتح المسكوت عنه، ونصائح لإدارة النقاشات بوعي بدلًا من الصراعات.