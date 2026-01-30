قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أزمة مفاجئة .. سلطات الاحتلال تطالب الإسرائيليين بالبقاء في المنازل 3 أيام
لحظة خروج السيد البدوي من مقر حزب الوفد وسط هتافات أنصاره .. شاهد
جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اعتقال قيادي في حماس من رفح الفلسطينية
مصطفى بكري : الرئيس بيسمع لكلام الناس .. وهذا يعطينا أملا في المستقبل | فيديو
فوضى في تيجراي الإثيوبية.. تعليق الرحلات ونزوح جماعي ووقف الخدمات المصرفية
التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس
تراجع 7200 جنيه في يوم.. الجنيه الذهب يهبط في ختام تعاملات اليوم الجمعة
سفير الخرطوم بالقاهرة: الدعاوى حول تقييد وجود السودانيين في مصر "أوهام"
الأوضاع مستقرة والسلع موجودة | أبرز تصريحات الرئيس اليوم من الأكاديمية العسكرية .. فيديو
موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر .. وعدد أيام العطلة للقطاعين العام والخاص
السيد البدوي : عودة حزب الوفد المصري المعارض على الساحة السياسية
شاهد استمرار توافد نجوم دراما رمضان 2026 إلى حفل الشركة المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

فن اختيار شريك الحياة.. توافد الزوار على حفل توقيع كتاب «قبل المأذون» بمعرض الكتاب.. صور

الدكتورة آمال ابراهيم
الدكتورة آمال ابراهيم
محمد صبري عبد الرحيم

توافدت أعداد كبيرة من محبي الدكتورة آمال ابراهيم، رئيس مجلس الأسرة العربية للتنمية واستشاري العلاقات الأسرية، لحضور حفل توقيعها كتاب «قبل المأذون»، الذي أقيم اليوم الجمعة، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ57.


كشفت الدكتورة آمال ابراهيم، خلال حفل التوقيع، عن تفاصيل كتابها الجديد، الذي يعتبره الخبراء مُرشدًا للعلاقات الأسرية قبل قرار الزواج وكذلك الطلاق، أوضحت الدكتورة آمال: أن فكرة الكتاب جاءت من مبادرتها المجتمعية «رخصة القيادة الأسرية»، والتي كانت تهدف إلى تأهيل المقبلين على الزواج من خلال تدريب عملي على مفاهيم جوهرية، منها: كيف تختار؟ وكيف تفهم؟ وكيف تدير الخلاف؟ وكيف تبدأ علاقة مبنية على الوعي لا على الأمل فقط؟.

ستة فصول أساسية

وأضافت أنه على مدار ثلاث سنوات كانت تجمع التساؤلات من المترددين على العيادة، والتي كشفت عن مطالب الناس قبل كتب الكتاب، ويتكون الكتاب، الصادر عن دار سما للطباعة والنشر، من ستة فصول أساسية تتضمن تدريبات واختبارات تطبيقية، وهو رحلة من الداخل إلى الخارج، من فهم الذات إلى اختيار الشريك.

معايير اختيار شريك الحياة

وأضافت: يجيب الفصل الأول عن تساؤلات حول كيفية تغيّر معايير اختيار شريك الحياة بعد دخول عصر السوشيال ميديا، التي غيّرت شكل الحب والارتباط، كما يطرح أسئلة مثل: هل نختار بصدق؟ أم أن هناك حالة هروب من الوحدة؟.

طبيعة الخلافات الأسرية

وتابعت: أما الفصل الثاني فيتناول فهم طبيعة الخلافات الأسرية، والتي ترى الدكتورة آمال أنها ليست نهاية المطاف، بل أحيانًا تكون بداية الحياة الحقيقية، من خلال الإجابة عن تساؤلات: لماذا نختلف؟ وكيف نتصالح دون كسر الإرادة؟

أنواع الخلافات وأسبابها

وواصلت: ويفند الفصل الثالث أنواع الخلافات وأسبابها، والبحث في خلفياتها، والتي كثيرًا ما تكون ناتجة عن الخلفيات النفسية أو القيم أو التربية والنشأة، مع سرد بعض أشهر أنواع الصدام داخل البيوت.

فهم الذات أولى خطوات الحب الحقيقي

وأكملت: كما يكشف الفصل الرابع عن أهمية فهم الذات كأولى خطوات الحب الحقيقي، ومعرفة النفس قبل الوقوع في الحب، ويقدم معلومات تساعد القارئ على الاقتراب من ذاته وجراحه واحتياجاته قبل الانشغال بالآخرين.

كيف يمكن إخماد الخلافات

وذكرت أن الفصل الخامس يشرح تفاصيل الشرارة الأولى لاشتعال الخلاف في لحظة صغيرة بين الزوجين، وكيف يصبح كل شيء قابلًا للتغيير، وما الذي يتسبب في إشعال الخلاف فجأة، وكيف يمكن إخماد تلك النيران.

متى نستمر في العلاقة ومتى ننهيها

واستطردت: أما الفصل السادس فيجيب عن سؤال: متى نرفع الأعلام السوداء؟ إذ إن الإشارات الحمراء في العلاقة ليست واضحة دائمًا، ويشرح متى نستمر في العلاقة ومتى ننهيها.


وختمت: أخيرًا، يكشف الكتاب عن اختبارات وتمارين عملية تساعد كل شخص على تقييم علاقته بصدق، إلى جانب أوراق حوارية بين الشريكين لفتح المسكوت عنه، ونصائح لإدارة النقاشات بوعي بدلًا من الصراعات.

الدكتورة آمال ابراهيم آمال ابراهيم تأهيل المقبلين على الزواج قبل المأذون معرض القاهرة الدولي للكتاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

الذهب

هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

صورة ارشيفية

لا توقف للتسعير ونصيحة بعدم البيع أو الشراء … رئيس «آي صاغة» يوضح حقيقة تقلبات أسعار الذهب

القولون العصبي

ممنوع الاستخدام نهائياً ..سحب 4 تشغيلات لأشهر أدوية القولون العصبي

ترشيحاتنا

أحمد العوضي

أبرزهم أحمد العوضي ومحمد فراج .. نجوم دراما رمضان يتوافدون على حفل المتحدة

منذر رياحنه

منذر رياحنة يكشف الإعلان التشويقي لمسلسله التاريخي أبطال الرمال

طرح البوسترات المنفردة لأبطال مسلسل النص الجزء الثاني

طرح البوسترات المنفردة لأبطال مسلسل النص الجزء الثاني

بالصور

لماذا يعود الوزن بسرعة بعد التوقف عن حقن التخسيس؟.. دراسة تكشف السبب

السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس
السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس
السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس

رعاية الأجداد للأحفاد تحميهم من مرض خطير.. دراسة تكشف فوائد غير متوقعة

فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم

القهوة تتفوق على الشاي.. فوائد صحية ومزاج أفضل | ما الجديد؟

من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟
من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟
من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟

ملح الهيمالايا الوردي خدعة تسويقية باهظة الثمن.. العادي يتفوق عليه بميزتين

هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟
هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟
هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟

فيديو

مصطفى بكري

مصطفى بكري: الرئيس وجه رسائل مهمة وحاسمة بشأن بناء الإنسان والتعليم.. فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

مصطفى بكري : الرئيس بيسمع لكلام الناس .. وهذا يعطينا أملا في المستقبل | فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الأوضاع مستقرة والسلع موجودة | أبرز تصريحات الرئيس اليوم من الأكاديمية العسكرية .. فيديو

حسام موافي

أنا برئ منهم.. حسام موافي: هناك أشخاص يستغلون اسمي للترويج لأدوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد