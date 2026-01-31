محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف طريق الإبراهيمية الدائرى وبتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، أعمال الرصف والتطوير بطريق الدائري بالإبراهيمية بطول ٣.٥كم ، وبعرض متوسط من ١٢ : ١٤ متراً وبنسبة تنفيذ ٩٠٪ وبتكلفة إجمالية ٢٠ مليون جنيهاً للوقوف على معدلات الأداء.

ونسب التنفيذ الفعلية ودفع عجلة العمل بالمشروع، لسرعة نهو الأعمال ودخوله الخدمة طبقاً للجدول الزمني، المحدد ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وخلال الجولة قدم المهندس محمد صلاح مدير عام المشروعات بمديرية الطرق والنقل، لمحافظ الشرقية شرحاً تفصيلياً عن مراحل تنفيذ المشروع موضحاً أنه تم الإنتهاء من وضع طبقة الرمال والسن وتنفيذ أعمال التشريب ووضع طبقة سطحية اسفلتية سمك ٦ سم وكذلك تم تغطية المواسير الخرسانية بقطر ١ متراً وتم الإنتهاء من تنفيذ أعمال الحائط الساند الخرسانية لافتاً أن أعمال الرصف الطريق بطول ٣.٥كم وبعرض متوسط من ١٢ : ١٤ متراً وبنسبة تنفيذ ٩٠٪ وبتكلفة إجمالية ٢٠ مليون جنيهاً، وذلك ضمن خطة التطوير التي تشهدها مراكز ومدن المحافظة.

أكد المحافظ أنه يتابع بنفسه ميدانياً معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات الجارية وبصفة دوريه لدفع عجله العمل بها لسرعه الإنتهاء منها طبقاً للجداول الزمنيه المحدده لتعود بالنفع الفائده على أبناء المحافظة، لافتاً إلى أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بقطاع الطرق بإعتباره قطاعاً حيوياً وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.