ضبط 3 طلاب بالشرقية لإدارتهم صفحة تنشر أخبار وفيات مشاهير غير حقيقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط ثلاثة طلاب لاتهامهم بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم ببث أخبار كاذبة ومضللة على خلاف الحقيقة، ومنها نشر اخبار تزعم وفاة رجال الصحافة والشرطة وغيرهم من الشخصيات العامة على غير الحقيقة.

وكشفت التحريات أن الصفحة اعتادت نشر أخبار عن وفيات عدد من المشاهير في مجالات مختلفة، من بينهم محامين وصحفيين، مع إرفاق صورهم الشخصية، دون صحة لما يتم تداوله الأمر الذي تسبب في إثارة القلق والخوف بين أسرهم وذويهم.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت عددا من البلاغات ضد الصفحة وبتقنين الإجراءات تمكنت قوات الامن من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بإدارة الصفحة المشار إليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة رقم 392 إداري قسم شرطة ثان الزقازيق لسنة 2026.