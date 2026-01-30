قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الشرقية: افتتاح مسجد أم كلثوم بقرية شنن في أبو كبير بتكلفة 9 ملايين جنيه| صور

محمد الطحاوي

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مسجد "أم كلثوم" بقرية شنن بمركز أبو كبير، وذلك عقب أعمال الإحلال والتجديد والمٌقام بالجهود الذاتية بتكلفة إجمالية بلغت ٩ ملاييت جنيه والمكون من طابقين، يضم الطابق الأول مٌصلي للرجال علي مساحة ٢٧٠ متراً، ويضم الطابق الثاني صحن المسجد علي مساحة ٢٧٠ مترا ومٌصلي للسيدات علي مساحة ٧٥ متراً، وذلك لاستقبال المصلين من أبناء القرية لأداء الشعائر الدينية في أجواء روحانية مناسبة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف والسيد عبد الرازق رئيس مركز ومدينة أبو كبير وأيمن هيكل رئيس مركز ومدينة ههيا وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الدين الاسلامي.

وأكد المحافظ أن المسجد يمثل صرحاً إسلامياً ومنارة تثقيفية ودعوية جديدة تُضاف لبيوت الله وتُسهم في نشر الفكر الإسلامي المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسي وسطية الإسلام السمحه.

وأدى المحافظ ومرافقوه صلاة الجمعة وسط جموع المصلين من أهالي القرية، حيث بدأت شعائر صلاة الجمعه بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى خطبة الجمعة وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أوضح فيها بطولات رجال الأمن التي لاتنسي  على مدار التاريخ وذلك بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ٧٤ لعيد الشرطة، مؤكدًا أن ما قدموه من تضحيات عظيمة دفاعًا عن أمن البلاد ورفعتها سيظل خالداً في اذهان أبناء الوطن.

وقدم وكيل الوزارة أثناء خطبة الجمعة، التهنئة لجموع المصلين والشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة قرب حلول ذكرى ليلة النصف من شعبان ، تلك الذكرى العطره لتحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام إستجابة لدعاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

وعقب إنتهاء مراسم الإفتتاح حرص محافظ الشرقية علي لقاء الأهالي وتقديم التهنئة لهم بمناسبة إفتتاح المسجد ، مشيداً بدور وجهود أبناء محافظة الشرقية في المشاركة المجتمعية وإقامة الصروح الدينية بالجهود الذاتية في مختلف المراكز والمدن، إلى جانب دور مديرية الأوقاف وتعاونها المثمر والبنّاء مع المحافظة في إنهاء الإجراءات الخاصة بتجهيز وفرش المساجد لتصبح منارات علمية ودعوية تسهم في بناء الإنسان والمجتمع واستمع المحافظ  لمطالب الأهالي من أبناء القرية واحتياجاتهم موجهاً رئيس المركز بفحصها وإتخاذ اللازم بشأنها.

