مصرع 200 شخص في انهيار منجم شرقي الكونغو

أفادت وكالة رويترز للأنباء، في خبر عاجل، يوم الجمعة أن أكثر من 200 شخص لقوا مصرعهم شرقي الكونغو بعد انهيار منجم.

تشهد الكونغو العديد من الحوادث المشابهة، وكان أبرزها في شهر نوفمبر الماضي حيث انهيار جسر في منجم نحاس وكوبالت أدى إلى مقتل نحو 32 شخصًا بعد تدافع العمال على جسر ضعيف في موقع منجم كالاندو.

وتعيش منطقة شرق الكونغو حالة من الاضطراب، حيث يواجه الجيش جماعة إم23 المسلحة والمدعومة من رواندا.

وفي ديسمبر الماضي، حث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رواندا على سحب قواتها من شرق الكونغو، ووافق على تمديد مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو، والمعروفة باسم مونوسكو، لمدة عام، في وقت تصاعد فيه القتال في المنطقة على الرغم من اتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

وأدانت أقوى هيئة في الأمم المتحدة، أمس الجمعة، هجوماً شنته حركة إم 23 المدعومة من رواندا، وطالبت رواندا بوقف دعمها للمتمردين وسحب قواتها.