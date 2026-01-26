الكونغو تصدر أول سند يوروبوند بقيمة 750 مليون دولار ضمن برنامج اقتراض دولي

تعتزم جمهورية الكونغو الديمقراطية إصدار أول سندات يوروبوند في تاريخها بقيمة 750 مليون دولار خلال شهر أبريل المقبل، وذلك ضمن برنامج اقتراض بالعملة الأجنبية يبلغ إجماليه 1.5 مليار دولار، وفقاً لمسؤول في البنك المركزي في البلاد.

وذكرت منصة "ماركت سكرينير" المالية العالمية المتخصصة في أخبار الأسواق أن الإصدار يهدف إلى تمويل مشروعات بنية تحتية حيوية، ومن المقرر أن يشكل الشريحة الأولى من برنامج إصدار أكبر، وتقود عملية الطرح بنك "سيتي جروب".

وتسعى الحكومة من خلال توزيع الإصدارات على مراحل إلى الحد من مخاطر إعادة التمويل وتفادي التعرض المفرط للصدمات الخارجية، مع الاستفادة من تحسن أسعار السلع الأساسية لجذب المستثمرين.

ويعكس التصنيف الائتماني للكونغو عند مستوى B3 ارتفاع مخاطر الائتمان، لكنه يتيح في الوقت نفسه الوصول إلى شريحة من مستثمري الأسواق الناشئة، عادة بعوائد أعلى.

ويتم النظر إلى الإصدار المرتقب على أنه خطوة لإعادة فتح قنوات التمويل من الأسواق الدولية، في إطار يراعي استدامة الدين والاستقرار الاقتصادي الكلي.