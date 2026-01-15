رئيسة بعثة مونوسكو الأممية تؤكد التزامها بدعم سيادة الكونغو الديمقراطية وتعزيز إحلال السلام في البلاد

اجتمع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، في العاصمة الكونغولية كينشاسا مع الرئيسة المؤقتة لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) فان دي بير، لمناقشة تفاقم الأزمة الأمنية في شرقي البلاد.



وقالت الرئاسة، حسبما أفادت في بيان، اليوم /الخميس/، إن الجانبين ناقشا تفاقم الوضع الأمني في شرقي البلاد، وتداعياته وتهديداته على المدنيين، فضلا عن التنفيذ الفعال لوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط، المطلوب في إطار القرار 2773 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.



وخلال اللقاء، أكدت فان دي بيير التزام البعثة بالمساهمة في حماية سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية والعمل على عودة السلام إلى البلاد.



وأوضحت الرئاسة أن "دي بيير أعادت التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم الكونغو والدفاع عن الاحترام الكامل لسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعم جهود الرامية لتحقيق السلام على المستوى الإقليمي".



ويأتي هذا الاجتماع عقب اعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار 2808، الذي مدد ولاية بعثة مونوسكو وحدد أولويات استراتيجية جديدة تشمل المساهمة في حماية المدنيين في مناطق انتشار البعثة، وتحقيق الأهداف المحددة في القرار 2773 لعام 2025، إضافة إلى دعم الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة في الكونغو الديمقراطية.

