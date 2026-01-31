رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا عن مشروع بديل بلوكات الايواء بالمنيا

شاهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فيلما تسجيليا عن مشروع بديل بلوكات الإيواء بمحافظة المنيا.

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت، جولة تفقدية بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنيا، يرافقه خلالها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ.

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن زيارته اليوم لمحافظة المنيا تركز على تفقد مشروعات ذات صلة بقطاعي الرعاية الصحية وتطوير المرافق ورفع كفاءة الطرق، كما تشمل تفقد عدد من المصانع المتخصصة في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى تسليم عدد من العقود للمستفيدين من أحد المشروعات السكنية الجديدة، وسيخصص جانبا من الجولة لتفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.