قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء اليوم 12 من شعبان.. أوصى رسول الله بترديده 4 مرات في الصباح
الأهلي فوق الجميع | رد فعل مفاجئ من إسلام الشاطر على بيان إمام عاشور
شيماء سيف تعلن معاناتها من الوسواس القهري وتستعين بتجارب الجمهور
سقط من أعلى سطح فيلا.. رحلة نصاب الأراضي من القليوبية للشيخ زايد
مواعيد مباريات اليوم السبت 31-1-2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
بسمة وهبة تكشف عن تجربة شخصية كادت تنتهي بكارثة داخل منزلها
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 31-1-2026
Rogbid Fusion .. خاتم ذكي يتحول إلى ساعة لتتبع صحتك
لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو
سقوط 3 شهداء بينهم طفلان وإصابة 5 أخرين بنيران الاحتلال في غزة
أحمد دويدار: مفيش لاعب في الأهلي يقدر يعوض غياب أليو ديانج
تقارير أمريكية: طهران تمتلك نحو ألفي صاروخ باليستي متوسط المدى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 31-1-2026

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد صبيح

سعر الدولار مقابل  الجنيه اليوم السبت 31- 1-2026 يستعرضه موقع “صدى البلد” خلال السطور التالية. 

انخفاض الدولار

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بمقدار 15 قرشَا في المتوسط من قيمته على مستوى البنوك المصرية منذ مطلع الأسبوع الجاري وحتى آخر يوم عمل في البنوك.

آخر تحديث لسعر الدولار

وفقًا لآخر تداول مسجل في سعر الدولار أمام الجنيه حيث سجل نحو  48.86 جنيه.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 24 ديسمبر بعد تخطيه 51

استمرار إجازة البنوك

تستمر إجازة البنوك اليوم السبت؛ ليصل مجمل ما حصل عليه العاملون في البنوك إلى 4 أيام إجازة، تضمنت يومي الراحة الأسبوعية (الجمعة والسبت).

الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 46,86 جنيه للشراء و 46,97 جنيه للبيع.

الدولار الأمريكي

أقل سعر 

بلغ اقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46,78 جنيه للشراء و 46.88 جنيه للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني والإسكندرية.

وسجل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46.78 جنيه للشراء و 46,88 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46,85 جنيه للشراء و 46.95 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، التعمير والإسكان، المصري لتنمية الصادرات، التجاري الدولي CIB، البركة".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46,86 جنيه للشراء و 46,96 جنيه للبيع في بنوك " ميد بنك، المصرف المتحد، أبو ظبي الأول، فيصل الإسلامي".

سعر الدولار في مصر

متوسط السعر في أغلب البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار في معظم البنوك نحو  46,88 جنيه للشراء و 46,98 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، العربي الإفريقي الدولي،HSBC، قناة السويس، التنمية الصناعية، المصرف العربي الدولي، مصر، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46,9 جنيه للشراء و47 جنيها للشراء في بنك سايب.

الدولار

أعلى سعر للدولار أمام الجنيه 

بلغ أعلى سعر للدولار أمام الجنيه نحو 47.03 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

ووصل ثاني أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.02 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

سعر الدولار انخفاض الدولار تراجع سعر الدولار آخر تحديث لسعر الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار أسعار الذهب

الذهب في رحلة سقوط حر .. عيار 21 يخسر 600 جنيه الآن

الذهب

هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن

سعر الذهب

الجرام تخطى 8000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة عن الأسعار

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

شرائح SIM

مدون يستخرج 191 جرام ذهب من الأجهزة القديمة وشرائح SIM .. كيف فعل ذلك؟

طقس

الأرصاد تكشف توقعات مفاجأة في حالة طقس السبت.. ما القصة؟

يوستينا واستير

حريق الزرايب يلتهم البراءة| رحيل يوستينا وإستير يشعل الحزن في قلوب الجميع.. أول صور لجنازتهما

سيد عبد الحفيظ

تقبل العقوبات.. تفاصيل مكالمة سيد عبد الحفيظ العنيفة مع إمام عاشور

ترشيحاتنا

آيفون 16

آيفون 16 يتصدر مبيعات الهواتف الذكية عالميًا في 2025

جوجل

جوجل تدفع 135 مليون دولار بسبب جمع بيانات هواتف أندرويد

دراجة نارية

تعاون فرنسي سويسري لإنتاج أغلى الدراجات النارية في العالم

بالصور

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق خلال 15 دقيقة

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية
هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية
هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية

التوقيت الأمثل لشرب الماء قبل الأكل أم بعده؟ .. استشاري تغذية يجيب| فيديو

قبل الأكل أم بعده؟ دليلك العلمي لشرب الماء الصحي
قبل الأكل أم بعده؟ دليلك العلمي لشرب الماء الصحي
قبل الأكل أم بعده؟ دليلك العلمي لشرب الماء الصحي

فيديو

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

يسرا اللوزي

يسرا اللوزي: يوسف شاهين صاحب الفضل في دخولي عالم السينما والفن |فيديو

قبل الأكل أم بعده؟ دليلك العلمي لشرب الماء الصحي

التوقيت الأمثل لشرب الماء قبل الأكل أم بعده؟ .. استشاري تغذية يجيب| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد