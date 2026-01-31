سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 31-1-2026

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 31- 1-2026 يستعرضه موقع “صدى البلد” خلال السطور التالية.

انخفاض الدولار

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بمقدار 15 قرشَا في المتوسط من قيمته على مستوى البنوك المصرية منذ مطلع الأسبوع الجاري وحتى آخر يوم عمل في البنوك.

آخر تحديث لسعر الدولار

وفقًا لآخر تداول مسجل في سعر الدولار أمام الجنيه حيث سجل نحو 48.86 جنيه.

استمرار إجازة البنوك

تستمر إجازة البنوك اليوم السبت؛ ليصل مجمل ما حصل عليه العاملون في البنوك إلى 4 أيام إجازة، تضمنت يومي الراحة الأسبوعية (الجمعة والسبت).

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 46,86 جنيه للشراء و 46,97 جنيه للبيع.

أقل سعر

بلغ اقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46,78 جنيه للشراء و 46.88 جنيه للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني والإسكندرية.

وسجل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46.78 جنيه للشراء و 46,88 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46,85 جنيه للشراء و 46.95 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، التعمير والإسكان، المصري لتنمية الصادرات، التجاري الدولي CIB، البركة".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46,86 جنيه للشراء و 46,96 جنيه للبيع في بنوك " ميد بنك، المصرف المتحد، أبو ظبي الأول، فيصل الإسلامي".

متوسط السعر في أغلب البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار في معظم البنوك نحو 46,88 جنيه للشراء و 46,98 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، العربي الإفريقي الدولي،HSBC، قناة السويس، التنمية الصناعية، المصرف العربي الدولي، مصر، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46,9 جنيه للشراء و47 جنيها للشراء في بنك سايب.

أعلى سعر للدولار أمام الجنيه

بلغ أعلى سعر للدولار أمام الجنيه نحو 47.03 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

ووصل ثاني أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.02 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.