طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

اقترب العلماء خطوة جديدة من إيجاد علاج فعال لـ سرطان البنكرياس، بعد أن كشفت تجربة دوائية حديثة عن نتائج واعدة أظهرت اختفاء الأورام بالكامل في نماذج حيوانية، ما يفتح الباب أمام تجارب سريرية جديدة على البشر.

هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟

أجرى الدراسة فريق بحثي من المركز الوطني الإسباني لأبحاث السرطان (CNIO)، ونُشرت نتائجها في الدورية الطبية المرموقة PNAS.

ويعتمد العلاج التجريبي على مزيج من ثلاثة أدوية تستهدف طفرة جينية تُعرف باسم KRAS، وهي طفرة موجودة في نحو 90% من حالات سرطان البنكرياس.

وأوضح الباحثون، أن العلاجات التقليدية التي تستهدف هذا الجين غالبًا ما تفشل بسبب مقاومة الورم العلاج الثلاثي الجديد يعمل على غلق ثلاث مسارات حيوية يعتمد عليها الورم للبقاء.

وأشار الباحثون إلى أن هذه الاستراتيجية تجعل الخلايا السرطانية أقل قدرة على النمو أو مقاومة العلاج، ما يعزز فرص القضاء عليها.

وتم اختبار العلاج على ثلاثة نماذج مختلفة من الفئران:

فئران معدلة وراثيًا مصابة بسرطان البنكرياس

فئران زُرعت فيها أنسجة بشرية لسرطان البنكرياس

فئران تم زرع خلايا سرطانية مباشرة في البنكرياس لديها

وأظهرت النتائج، اختفاء الأورام السرطانية بالكامل في جميع النماذج، وعدم عودة المرض خلال فترة المتابعة نتائج قوية بما يكفي لتمهيد الطريق لتجارب بشرية مستقبلية.

وقال الباحثون في الدراسة إن النتائج تدعم فكرة أن سرطان البنكرياس يحتاج إلى علاجات مركبة وليس الاعتماد على دواء واحد فقط.

وأوضح الدكتور ماريانو بارباسيد، قائد الفريق البحثي، أن “هذه النتائج تفتح آفاقًا جديدة لتصميم تجارب سريرية قد تحسن فرص البقاء لمرضى سرطان البنكرياس.”

ورغم النتائج المبشرة، أشار العلماء إلى بعض القيود، من بينها أن التجارب أُجريت على الحيوانات وليس البشر، كما أن الفئران كانت صغيرة السن وبصحة جيدة، على عكس معظم المرضى.

ويُعد سرطان البنكرياس من أكثر أنواع السرطان فتكًا، إذ لا تتجاوز نسبة البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات 11%، أكثر من نصف المرضى يتوفون خلال أشهر قليلة من التشخيص، نحو 80% من الحالات تُكتشف في مراحل متأخرة.

وتشمل أعراض سرطان البنكرياس الشائعة:

ـ اصفرار الجلد والعينين

ـ فقدان الوزن والشهية

ـ اضطراب الهضم

ـ الإسهال أو الإمساك

ـ الإرهاق المستمر