رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا عن مشروع بديل بلوكات الايواء بالمنيا
رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات الإسكان والتقنين للمستفيدين بمحافظة المنيا
مجلة Four Four Two تضع حسن شحاتة ضمن أفضل 100 مدرب كرة قدم في التاريخ
طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس
محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد.. مواجهة نيوكاسل فرصة لصناعة التاريخ مع ليفربول
موعد أول يوم رمضان 2026.. الأربعاء أم الخميس؟
مكنة الجبنة قطعت أيدها | طالبة جامعية تستغيث من سوبر ماركت شهير .. القصة الكاملة
صحة غزة: 29 شهيدا اليوم.. وإسرائيل تستأنف مجازرها بحجة خرق وقف إطلاق النار
فيديو.. اشتباكات بين متظاهرين و عناصر الهجرة والجمارك الأمريكية
الزمالك بالزي البديل والمصري بـ الأبيض | تفاصيل الاجتماع الفني
فيفا يلوح بالعقوبات.. تهديد للدول المقاطعة لكأس العالم 2026
بدء إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية رغم إقرار مجلس الشيوخ اتفاق التمويل
طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
آية التيجي

اقترب العلماء خطوة جديدة من إيجاد علاج فعال لـ سرطان البنكرياس، بعد أن كشفت تجربة دوائية حديثة عن نتائج واعدة أظهرت اختفاء الأورام بالكامل في نماذج حيوانية، ما يفتح الباب أمام تجارب سريرية جديدة على البشر.

هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟

أجرى الدراسة فريق بحثي من المركز الوطني الإسباني لأبحاث السرطان (CNIO)، ونُشرت نتائجها في الدورية الطبية المرموقة PNAS.

ويعتمد العلاج التجريبي على مزيج من ثلاثة أدوية تستهدف طفرة جينية تُعرف باسم KRAS، وهي طفرة موجودة في نحو 90% من حالات سرطان البنكرياس.

وأوضح الباحثون، أن العلاجات التقليدية التي تستهدف هذا الجين غالبًا ما تفشل بسبب مقاومة الورم العلاج الثلاثي الجديد يعمل على غلق ثلاث مسارات حيوية يعتمد عليها الورم للبقاء.

وأشار الباحثون إلى أن هذه الاستراتيجية تجعل الخلايا السرطانية أقل قدرة على النمو أو مقاومة العلاج، ما يعزز فرص القضاء عليها.

هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟

وتم اختبار العلاج على ثلاثة نماذج مختلفة من الفئران:
فئران معدلة وراثيًا مصابة بسرطان البنكرياس
فئران زُرعت فيها أنسجة بشرية لسرطان البنكرياس
فئران تم زرع خلايا سرطانية مباشرة في البنكرياس لديها

وأظهرت النتائج، اختفاء الأورام السرطانية بالكامل في جميع النماذج، وعدم عودة المرض خلال فترة المتابعة نتائج قوية بما يكفي لتمهيد الطريق لتجارب بشرية مستقبلية.

وقال الباحثون في الدراسة إن النتائج تدعم فكرة أن سرطان البنكرياس يحتاج إلى علاجات مركبة وليس الاعتماد على دواء واحد فقط.

هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟

وأوضح الدكتور ماريانو بارباسيد، قائد الفريق البحثي، أن “هذه النتائج تفتح آفاقًا جديدة لتصميم تجارب سريرية قد تحسن فرص البقاء لمرضى سرطان البنكرياس.”

ورغم النتائج المبشرة، أشار العلماء إلى بعض القيود، من بينها أن التجارب أُجريت على الحيوانات وليس البشر، كما أن الفئران كانت صغيرة السن وبصحة جيدة، على عكس معظم المرضى.

ويُعد سرطان البنكرياس من أكثر أنواع السرطان فتكًا، إذ لا تتجاوز نسبة البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات 11%، أكثر من نصف المرضى يتوفون خلال أشهر قليلة من التشخيص، نحو 80% من الحالات تُكتشف في مراحل متأخرة.

هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟

وتشمل أعراض سرطان البنكرياس الشائعة:

ـ اصفرار الجلد والعينين
ـ فقدان الوزن والشهية
ـ اضطراب الهضم
ـ الإسهال أو الإمساك
ـ الإرهاق المستمر

سرطان البنكرياس علاج سرطان البنكرياس طفرة KRAS أبحاث السرطان علاج ثلاثي أورام البنكرياس اكتشاف علمي علاج تجريبي المركز الإسباني لأبحاث السرطان

طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟

