رئيس برلمانية المؤتمر: انتخابات الوفد نموذج حضاري وتعكس عراقة بيت الأمة

تقدّم النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، بخالص التهنئة إلى الدكتور السيد البدوي بمناسبة فوزه برئاسة حزب الوفد العريق، عقب انتخابات شهدت منافسة ديمقراطية حقيقية عكست حيوية العمل الحزبي داخل بيت الأمة.

وأشاد النائب أحمد عصام بالمظهر الحضاري والتنظيمي الذي اتسمت به العملية الانتخابية داخل حزب الوفد، مؤكدًا أن ما شهده الحزب من تداول ديمقراطي للسلطة يُجسّد انتقالًا مؤسسيًا راقيًا يليق بتاريخ الوفد الوطني العريق، ويُعد نموذجًا فاعلًا لترسيخ مبادئ الديمقراطية والتعددية في الحياة السياسية المصرية.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر أن حزب الوفد، بما يحمله من إرث وطني وتاريخ سياسي مُشرّف، كان وسيظل أحد الأعمدة الرئيسية للعمل الوطني والحزبي في مصر، مشددًا على أهمية استثمار هذه المرحلة الجديدة في استعادة الدور الريادي للحزب وتعزيز تأثيره السياسي والمجتمعي.

واختتم النائب أحمد عصام بيانه متمنيًا للدكتور السيد البدوي، ولقيادات وأعضاء حزب الوفد، دوام التوفيق وحُسن السداد، استلهامًا من الماضي الوطني المُشرّف، وانطلاقًا نحو مستقبل يعيد لحزب الوفد مكانته المستحقة على الساحة السياسية بما يتناسب مع تاريخه ودوره الوطني.