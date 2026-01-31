انفجار في مبنى من 8 طوابق بمدينة بندر عباس الإيرانية

أفادت وسائل إعلام إيرانية يوم السبت ، بانفجار في مبنى مؤلف من 8 طوابق في مدينة بندر عباس.

ونفت وكالة مهر الإيرانية، أي اغتيال لقيادي عسكري إيراني بانفجار مبنى في بندر عباس، مضيفة أن عدد من القتلى والجرحى سقطوا في الانفجار الذي وقع نتيجة تسرب غاز.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات بين إيران وامريكا وإسرائيل، وكانت مدينة بندر عباس هدفا لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب يونيو 2025 التي استمرت 12 يوما، وانتهت يقصف المنشآت النووية الإيرانية.

وشن جيش الاحتلال ، هجوما على القاعدة العكسرية البحرية الإيرانية بندر عباس، على سواحل مضيق هرمز.