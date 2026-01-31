محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دون إعلان نسبة النجاح

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد اليوم السبت، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 / 2026، بحضور الدكتور سامي فضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية بكافة الإدارات التعليمية.

الوادي الجديد تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

وأكد محافظ الوادي الجديد أن أعمال الامتحانات والتصحيح تمت وفق القواعد والضوابط المعتمدة، مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مشيدًا بالجهود المبذولة من القائمين على العملية التعليمية لضمان خروج النتيجة بدقة وشفافية.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب والطالبات الناجحين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح خلال الفصل الدراسي الثاني، وتحقيق مزيد من التفوق العلمي.

ولم تُعلن محافظة الوادي الجديد النتيجة على صفحتها أو موقعها الإلكتروني أو موقع مديرية التربية والتعليم، أو الإفصاح عن نسب النجاح.

واكتفت المحافظة بوضع النتيجة على أحد التطبيقات الحكومية مسبوقة الدفع، مما أثار غضب أولياء الأمور، خاصة أن أغلب المواطنين لم يتمكنوا من الحصول على نتيجة أبنائهم بشكل سريع بسبب صعوبة الدخول على التطبيق.